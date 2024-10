NOS Sport • vandaag, 17:01 Britten op achterstand in America's Cup, Italiaanse vrouwen winnen eerste editie

Het wordt nog een lastige klus voor de zeilers van Groot-Brittannië om voor het eerst in de historie de zelf opgerichte America's Cup te winnen. Na twee races op zaterdag heeft Nieuw-Zeeland een 2-0 voorsprong te pakken.

De eerste America's Cup voor de vrouwen is zaterdag gewonnen door Italië.

'Unieke kans'

173 jaar geleden werd bij het Zuid-Engelse eiland Wight de zeilrace tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gehouden die de grondlegger bleek voor de huidige America's Cup. Maar in die afgelopen 173 jaar won het Verenigd Koninkrijk de wedstrijd nog nooit.

Dit jaar staan de Britten voor het eerst in 60 jaar weer in de finale. "Dit is nu een unieke kans", zei de Britse topzeiler Ben Ainslie.

Reuters De Britten tijdens de tweede finalerace op zaterdag

Maar die unieke kans op de winst is nog ver weg. In de eerste finalerace begonnen de Nieuw-Zeelanders vanaf de start heel erg goed. Daarmee legden 'de Kiwi's' de basis voor een solide wedstrijd, die ze uiteindelijk overtuigend wonnen. "We geven niet op, we gaan echt nog wel terugkomen in deze wedstrijd", zei viervoudig olympisch kampioen Ainslie na afloop.

Fout bij Groot-Brittannië

Dat leek ook zo in de tweede race van de dag. De Britten startten een stuk beter en richting de derde boei lagen ze aan de leiding. Het ging alleen mis bij de derde boei. Door een grote fout haalden ze de boei niet en werd er veel tijd verloren. Nieuw-Zeeland nam het initiatief over en breidde de voorsprong alleen maar uit.

Reuters Team Nieuw-Zeeland in actie

Zo deelden de Nieuw-Zeelanders meteen een flinke tik uit aan de Britten op de eerste racedag, die werk aan de winkel hebben.

Het land dat als eerste zeven wedstrijden heeft gewonnen, wint uiteindelijk de America's Cup. De volgende race bij de mannen is zondag.

De Italiaanse vrouwen hebben historie geschreven in de finale van de allereerste America's Cup voor de vrouwen. Na 173 jaar zonder wedstrijd voor de vrouwen waren de Italianen de allersterkste in de eerste krachtmeting, zij finishten acht seconden voor de vrouwen uit Nieuw-Zeeland.

Italië en Groot-Brittannië gingen redelijk gelijk op weg vanaf de start, maar halverwege de race moesten de Britten in de achtervolging. Op het water waar de golven steeds hoger werden, werd het voor de supersonische AC40-boten steeds lastiger om contact met het water te vermijden. Daardoor kon het gat dat Groot-Brittannië had opgelopen, zo'n elf seconden, nooit echt worden gedicht.

De Britten probeerden nog twee keer het tij te keren door een andere koers te kiezen bij boei vier en vijf, maar dat sorteerde geen effect en zo konden Giulia Conti, Margherita Porro, Maria Giubilei en Giulia Fava uitzinnig feestvieren.

"Ik ben er sprakeloos van. Ik kan nog altijd niet geloven dat wij de winnaars zijn. De band in dit team is zo hecht, dat is uniek. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn zeilcarrière en dat heeft geholpen", jubelde Conti.

Reuters De Italiaanse vrouwen vieren feest

De Nederlandse boot van JAJO Team DutchSail is bij de eerste editie als zesde geëindigd. Er deden in totaal twaalf teams mee aan de zeilwedstrijd voor de kust van Barcelona. Het Nederlandse team bestond uit Odile van Aanholt, Willemijn Offerman, Annette Duetz, Arianne van de Loosdrecht en reserve Ismene Usman.