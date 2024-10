FIOD Miljoen illegale sigaretten in beslag genomen

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 20:58 Miljoen illegale sigaretten in beslag genomen na handel vanuit schuurtje

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De dienst kwam de sigaretten op het spoor na een anonieme tip over de mogelijke verkoop ervan vanuit een schuurtje achter een woning. In welke plek dat was, kan de dienst zeggen.

Het schuurtje was inderdaad een 'verkooppunt', bleek uit onderzoek. Zo liepen mensen regelmatig naar het schuurtje om met volle tassen weer te vertrekken. Ook werden dagelijks dozen met sigaretten bij mensen thuisbezorgd, of op parkeerplaatsen verhandeld. Zo ontstond volgens Omroep Brabant een web van illegale verkooppunten, verspreid over Brabant en België.

Twee mannen van 55 en 63 jaar uit Eindhoven zijn aangehouden voor het in bezit hebben van de sigaretten, waar geen accijns over is betaald. Hun partners worden ervan verdacht te hebben meegeholpen met de illegale verkoop.

Verschillende opslagplekken

In het onderzoek zijn meerdere woningen en het schuurtje doorzocht. Ook deed de FIOD onderzoek in een chalet in Soerendonk, een garagebox in Oss en een loods in Veldhoven. De Belgische autoriteiten doorzochten eveneens een loods. De miljoen sigaretten werden op verschillende plekken in Nederland en België opgeslagen.

Bij de doorzoekingen nam de FIOD naast de sigaretten ook nog 120.000 euro aan contant geld, softdrugs en drie bestelbusjes in beslag. Ook vond de fiscale dienst erectiepillen, vapes en een apparaat dat mobiel telefoon- en internetverkeer onmogelijk maakt.