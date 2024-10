Drie ziekenhuizen en duizenden woningen in Keulen ontruimd om ontmanteling WO II-bom

De politie, brandweer en honderden vrijwilligers zijn in Keulen bezig met de grootste evacuatie in de stad sinds 1945. Patiënten van drie ziekenhuizen moeten worden overgebracht naar andere zorginstellingen vanwege de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog.

De evacuatie is een meerdaagse operatie. In de afgelopen dagen werden patiënten van twee ziekenhuizen al verplaatst, vandaag was het derde ziekenhuis aan de buurt. Het ging in totaal om zo'n 640 patiënten.