NOS Nieuws • vandaag, 15:57 Nederland levert natuurplannen te laat in, veel andere landen ook Thomas Spekschoor verslaggever

Nederland zal niet op tijd aan andere landen laten weten hoe de Nederlandse natuur wordt hersteld. Twee jaar geleden spraken bijna 200 landen met elkaar af dat de biodiversiteit op aarde flink moet worden verbeterd. Die landen komen over tien dagen weer bij elkaar in Colombia en bespreken dan hoe ze de voornemens gaan uitvoeren.

Nederland had voor die besprekingen in Colombia een document moeten inleveren waarin staat beschreven hoe ons land de afgesproken doelen wil halen. Dat zal niet gebeuren, laat het kabinet weten aan de Tweede Kamer. Het rapport ligt er op zijn vroegst in maart 2025.

Minister Madlener (PVV) van Infrastructuur en Waterstaat schrijft aan de Kamer dat het concept-rapport eerst moet worden aangepast aan de afspraken van de nieuwe coalitie. Het vorige kabinet had het rapport al voor een groot deel geschreven, maar het nieuwe kabinet heeft andere plannen en wil de oude plannen nu niet indienen bij de VN.

Taliban wel klaar

Nederland is bepaald niet het enige land dat zijn biodiversiteitsrapport nog niet op orde heeft. Op de website van de top in Colombia is te zien dat nog maar 22 landen hun plannen hebben ingestuurd. Daaronder zijn een aantal EU-landen, zoals Frankrijk en Italië, maar ook opmerkelijk genoeg de Taliban uit Afghanistan.

De landen die hun plannen nog niet hebben ingeleverd, hebben nog een week om dat te doen. Toch kun je je nu al afvragen hoe serieus landen de deadline nemen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat meer dan 150 landen hun rapporten in de komende week nog opsturen en de plannen die wel zijn ingediend zijn soms vrij oud.

Zo leverde de Europese Commissie een oud plan in, uit 2020. Dat plan staat vol goede voornemens voor de jaren 2021 tot en met 2024, zonder dat in het document duidelijk wordt of die voornemens werkelijkheid zijn geworden.

Kentering

Natuurorganisatie IUCN NL is teleurgesteld dat Nederland de documenten niet eerder inlevert. "Dit is een signaal aan de wereld dat Nederland even niet meedoet om een belangrijk probleem op te lossen," zegt directeur Coenraad Krijger.

Hij wijst erop dat het kabinet ook geen bewindspersoon naar de gesprekken in Colombia stuurt. "De vorige minister was heel actief en had zelfs extra investeringen aangekondigd. Dit is echt een kentering."

Het ministerie zegt in een reactie dat van uitstel geen afstel komt. "Het kabinet heeft haar regeerprogramma pas recent gepresenteerd. Daarbij vindt het kabinet het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan."