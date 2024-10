Zeeuwse gemeente laat zelf nep-drugsafval achter om inwoners te testen

In samenwerking met

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft wekenlang een aanhanger met blauwe jerrycans erin op verschillende plekken achtergelaten. De gemeente wilde zo testen of inwoners melding zouden maken van het 'drugsafval'.

Aanleiding voor de actie was de vondst eerder dit jaar van een groot drugslab in Burgh-Haamstede, een plaats in de gemeente. De autoriteiten willen drugscriminaliteit zichtbaar maken.