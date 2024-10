EPA Elk jaar organiseert UN Women de campagne Orange the World om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

NOS Nieuws • vandaag, 17:34 VN-bijeenkomst niet in Enschede na onenigheid over PVV-bewindslieden

De gemeente Enschede werkt niet langer mee aan de aftrap van de jaarlijkse campagne Orange the World van vrouwenorganisatie UN Women. De gemeente ziet "onvoldoende basis" om samen een goede bijeenkomst te organiseren na een meningsverschil met de organisatie over de rol van twee PVV-bewindslieden bij de aftrap, over anderhalve maand.

Deze week werd bekend dat er onenigheid was ontstaan tussen de gemeente Enschede en de Nederlandse tak van de VN-vrouwenorganisatie over de aanwezigheid van de staatssecretarissen Coenradie (Justitie) en Maeijer (Langdurige Zorg) bij de bijeenkomst. UN Women wilde dat het niet zou blijven bij een toespraak van de staatssecretarissen, maar dat ze op het podium ook kritisch bevraagd zouden kunnen worden.

Volgens de gemeente gingen de voorwaarden van UN Women verder dan een kritische bevraging van de bewindslieden en werd het daarmee "onmogelijk" om een goede bijeenkomst te houden. Een woordvoerder van de gemeente wil niet zeggen welke voorwaarden UN Women nog meer stelde. "We willen het verschil van mening niet verder uitventen."

Geweld tegen vrouwen en meisjes

Ook UN Women geeft geen duidelijkheid. "De lezing van de gemeente klopt wat ons betreft niet, maar dat geldt andersom voor hen ook", zegt Marije Cornelissen, directeur van de Nederlandse tak. "Het is jammer dat het op deze manier is gegaan."

Met de campagne Orange the World vraagt de VN-organisatie jaarlijks aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. De aftrap in Nederland vindt elk jaar plaats in een andere gemeente.

Waar de aftrap, die op 25 november gepland staat, nu zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. "Daar gaan we ons nu op beraden", aldus Cornelissen. "Maar het is onwaarschijnlijk dat dat in Enschede zal zijn."

Enschede doet nog wel mee aan de andere activiteiten van de campagne, zoals het oranje uitlichten van het stadhuis van 25 november tot 10 december. Ruim 200 Nederlandse gemeenten doen mee aan de campagne, die in meer dan 100 landen wordt georganiseerd.