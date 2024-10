Man duwt bestuurder uit auto en maakt dollemansrit door Tilburg

Niet veel later meldde een man dat hij op dezelfde weg was bestolen van zijn auto. Hij stond stil bij een stoplicht toen iemand via de bijrijderskant instapte, hem uit het voertuig duwde en wegreed.

Spoor van vernieling

Agenten kwamen de man in de gestolen auto op het spoor en zetten de achtervolging in. Hij reed onder meer tegen het verkeer in en over een fietspad, waar hij bijna in aanrijding kwam met een fietser. Ook beschadigde hij een bus en een politieauto.