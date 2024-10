AFP Ratan Tata

NOS Nieuws • vandaag, 21:42 Zakenman Ratan Tata (86), oud-bestuursvoorzitter van Tata Group, overleden

Ratan Tata, de Indiase ondernemer die van Tata Group een bedrijf met een miljardenomzet maakte, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het conglomeraat in een verklaring. Tata, die het bedrijf meer dan 20 jaar leidde, lag op de intensive care in een ziekenhuis in Mumbai, meldde persbureau Reuters eerder vandaag al.

In 1991 nam Ratan Tata de leiding over van industrieel J.R.D. Tata, zijn oom. Er was een machtsstrijd in de bedrijfstop gaande, maar Ratan Tata kreeg de neuzen dezelfde kant op. Hij wilde van het wat ouderwetse Tata een sterk merk maken. Dat lukte: in 2008 riep Business Week Tata uit tot een van de tien innovatiefste bedrijven ter wereld.

Tata Steel

Tata bouwde het bedrijf, onder meer via spraakmakende buitenlandse overnames, uit tot een conglomeraat van meer dan honderd ondernemingen. In Nederland is Tata Group vooral bekend door de overname van het Brits-Nederlandse staalbedrijf Corus in 2007, dat weer een voortzetting van Hoogovens was. Tata Group is de belangrijkste aandeelhouder van Tata Steel in IJmuiden.

In India was Ratan Tata erg populair. Hij is nooit getrouwd en stond bekend om zijn rustige karakter, relatief bescheiden levensstijl en filantropische werk. In 2012 trad hij af als voorzitter van Tata Group. Daarna werd hij bekend als prominente investeerder in Indiase startups. In 2008 ontving hij de Padma Vibhushan, de op één na hoogste burgerlijke onderscheiding van India.

Volgens de huidige bestuursvoorzitter van Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, was hij "een buitengewone leider wiens immense bijdragen niet alleen de Tata Group hebben gevormd, maar ook de structuur van onze natie".