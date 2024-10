Helft van de boeken uit Bestseller 60 is een kinderboek

Zes boeken uit de top-10 van de lijst met bestverkochte titels zijn kinderboeken. In 2021 was ook al de helft van de bestverkochte boeken een kinderboek.

Het bestverkochte boek van de week is De Safari van Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Ook de winnaar van het beste kinderboek, Het kleine heelal van Annejan Mieras, staat in de top 10. Zij won met dat boek de Gouden Griffel, de belangrijkste kinderliteratuurprijs.

Kinderboekenweek

Dat juist deze week zo veel kinderboeken in de lijst staan, is volgens de CPNB te danken aan de Kinderboekenweek, die voor de zeventigste keer wordt gehouden. Dit jaar is het thema 'Lekker eigenwijs'.