In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 14:58 Politie waarschuwt persoonlijk 250 boeren voor criminelen in Fries buitengebied

Zo'n 250 boeren in het Friese buitengebied hebben een bezoekje gehad van politie en handhavers. Ze werden gewaarschuwd voor aanbiedingen uit het criminele milieu. Afgelegen stallen en boerderijen zijn in trek bij criminelen, bijvoorbeeld voor de productie of opslag van drugs.

"De boer is beslist geen verdachte", zegt wijkagent Joop Bulthuis. Hij is samen met collega's op bezoek bij veehouder Eelco Zandvliet in het buitengebied tussen Gorredijk en Langezwaag. Samen lopen ze door de stallen en vertellen de agenten waarom je beter niet op bepaalde voorstellen in kunt gaan. "Als je wat wordt aangeboden en het is een heel mooi bedrag, dan is het vaak te mooi om waar te zijn", aldus Bulthuis tegen Omrop Fryslân.

Een op de tien boeren boven de grote rivieren zegt wel eens te zijn benaderd door vermoedelijke criminelen met een dubieus voorstel, bleek afgelopen zomer uit een enquête.

LTO Noord, politie en gemeentes proberen samen criminaliteit in het Friese buitengebied aan te pakken. Ook in Noord-Brabant gingen agenten al bij boeren langs om te waarschuwen voor de gevaren van ondermijning. Bij ondermijning gebruiken criminelen legale bedrijven en diensten voor hun criminele activiteiten. Zo vervagen de grenzen tussen de "gewone" maatschappij en de onderwereld.

Oudere boeren

"We willen vooral de wat oudere boeren bereiken die al aan het stoppen of aan het minderen zijn en daardoor schuren leeg hebben staan. We merken dat het bij hen nog niet echt tussen de oren zit dat er ook mensen zijn die niet het goede voorhebben en iets willen huren", zegt burgemeester Andries Bouwman van de gemeente Opsterland.

Boer Zandvliet heeft een bordje gekregen om aan de gevel van zijn boerderij te hangen met daarop het logo van de politie, gemeente en het silhouet van een boef met een rood kruis erdoor. Alle boeren uit Opsterland, West- en Ooststellingwerf kunnen zo'n bordje krijgen.

Het bordje moet criminelen afschrikken:

Omrop Fryslân Boeren kunnen zo'n bordje ophangen

Burgemeester Bouwman: "Het lijkt een klein ding, maar het effect is groot. Het zegt dat er ongevraagd iemand van de gemeente of de politie door de schuur kan lopen en kijken. Dat wil een crimineel niet."