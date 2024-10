ANP Een winkel van het toenmalige Nuon

NOS Nieuws • vandaag, 11:24 Stichting verliest massaclaimzaak tegen Vattenfall

Energiemaatschappij Vattenfall heeft niet ten onrechte kosten in rekening gebracht bij duizenden zakelijke klanten. Dat oordeelt de rechter in Amsterdam.

De Stichting Nuon-claim was een zogeheten massaclaimzaak begonnen. Volgens de stichting bracht het toenmalige Nuon, later overgenomen door Vattenfall, jarenlang te veel geld in rekening bij bedrijven. Het ging om klanten die een relatieve sterke elektriciteitsaansluiting hadden en daarvoor een zogeheten kilowatt-vergoeding moesten betalen.

400 miljoen

Zo'n 5000 ondernemers sloten zich aan bij de zaak die de stichting in 2020 begon. Die zouden volgens de stichting per bedrijf duizenden euro's te veel hebben betaald De rechter oordeelt vandaag dat Vattenfall die kosten in rekening mocht brengen en niet onrechtmatig heeft gehandeld. Als de rechter de stichting gelijk had gegeven had Vattenfall mogelijk tot wel 400 miljoen euro moeten betalen.

Er werd in de juridische wereld naar deze uitspraak uitgekeken. Want het is de eerste uitspraak in een massaclaimzaak waarin een schadevergoeding werd geëist en die valt onder een nieuwe wet die in 2020 inging. Want toen werd de WAMCA ingevoerd: de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie.

WAMCA

Die wet maakte mogelijk dat rechters beslissen of er voor een grote groep mensen, bedrijven of andere organisaties een schadevergoeding moet komen en hoeveel dan. Daarvoor konden partijen wel onderling schikken, waarna die schikking door een rechter werd bekrachtigd.

Sinds 2020 zijn er vele tientallen WAMCA-procedures gestart, die dus vaak jaren duren. De procedures kosten vaak ook veel geld, daarom worden ze veelal betaald door zogeheten procesfinanciers. Dat zijn commerciële partijen die de juridische kosten betalen, in ruil voor een deel van de opbrengst als een zaak gewonnen wordt. Ook bij deze zaak was een procesfinancier betrokken.