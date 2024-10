Een doorbraak in massaclaimland? 'Dit is absoluut een belangrijke zaak'

Claimadvocaten hebben een cirkeltje om 9 oktober staan. Het is vandaag Vattenfall versus kleine ondernemers. Een zaak van potentieel 400 miljoen euro. Maar de uitspraak van de Amsterdamse rechter gaat over meer dan dat. Ook de Nederlandse claimcultuur staat op het spel.

Dat geld moest terug, maar hoe? Via een massaclaim, bedacht de speciaal opgerichte stichting Nuon-Claim in 2020. Dat jaar was er net een nieuwe wet ingegaan die het mogelijk maakte om voor een hele groep een schadeclaim te eisen, de WAMCA (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie).

'Amerikaanse praktijken'

Maar de (buitenlandse) investeerders deden wel hun intrede. Bij een derde van de zaken betalen niet de consumenten de proceskosten, maar pak hem beet een investeringsfonds uit Jersey of een groot Amerikaanse advocatenkantoor. In ruil voor hun financiering krijgen ze bij een overwinning een percentage van de schadevergoeding.

Maar daarna is het even klaar. "Voordat we verder gaan willen we zien dat dit model werkt", zegt Philips. Want: de wet bestaat dan wel bijna vijf jaar, er is nog geen enkele schadevergoeding uitgekeerd. "Bij dit soort zaken moet je rekening houden met een looptijd van tien jaar."