Greenpeace mag klimaatzaak Bonaire tegen Nederlandse staat doorzetten

Bonaire maakt deel uit van Nederland en heeft een aparte status, als bijzondere gemeente. "Voor Europees Nederland ligt er een klimaatadaptiestrategie, een deltaplan en een waterprogramma", zei Greenpeace eerder. "Maar voor Bonaire heeft de Nederlandse overheid geen concrete beschermingsplannen. Midden in de klimaatcrisis is dat onverantwoord."

Bewoners mogen niet meedoen

De rechtbank in Den Haag heeft nu bepaald dat de zaak die Greenpeace Nederland wil aanspannen ontvankelijk is en dat de milieuorganisatie mag opkomen voor het algemeen belang van Bonaire.

Greenpeace is blij dat de zaak kan beginnen, maar is kritisch over de gang van zaken. "Het is beroerd dat zoiets nodig om de staat aan zijn eigen afspraken te houden", zegt directeur Marieke Vellekoop van de milieuorganisatie.