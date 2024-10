Nieuwe telling laat meer vrouwen en kinderen zonder thuis zien

Wat is het verschil tussen dak- en thuisloze mensen?

De telling is uitgevoerd aan de hand van de European Typology of Homelessness and Housing Exclusion-definitie (ETHOS).

Daklozen zijn mensen zonder huis of verblijfplaats. Deze mensen slapen op straat of in een dag/nachtopvang.

Thuisloos zijn volgens de ETHOS-definitie mensen die verblijven bij kennissen of in een 'niet-conventionele woonruimte' zoals een auto, stacaravan, schuur of een woning zonder basisvoorzieningen.