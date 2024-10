ANP De 75 Oekraïners die er nu verblijven, moeten eerst doorstromen naar nieuwe plekken

NOS Nieuws • gisteren, 22:45 Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Heerenveen gaat dicht

De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Heerenveen is voor onbepaalde tijd gesloten, meldt de gemeente. De 75 Oekraïners die er nu verblijven, moeten nu eerst doorstromen naar nieuwe plekken.

De opvang in Heerenveen is bedoeld als tijdelijke opvang waar Oekraïners maximaal drie dagen verblijven. Daarna zouden ze moeten doorstromen naar een plek elders in het land, waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Maar die doorstroom ligt nagenoeg stil, omdat andere gemeenten geen plek meer hebben.

Veldbedden

Daardoor blijven vluchtelingen soms tot wel drie weken in de noodopvang in Heerenveen. Ze verblijven dan in slaapzalen met veldbedden. Dat is onwenselijk, zegt burgemeester Avine Fokkens. "We hebben het hier over gezinnen met kinderen. Die kan je niet tot drie weken op een veldbed laten bivakkeren."

Het kan volgens Fokkens niet anders dan de opvang voorlopig te sluiten. "Het is een landelijke opgave om meer vervolgplekken voor deze mensen te creëren."

Hygiëne

De landelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht sloot in augustus, ook vanwege het gebrek aan doorstroming. Sindsdien is de toestroom naar Heerenveen flink toegenomen, schrijft Omrop Fryslân.

Hoe lang de noodopvang daar dicht blijft, is nog onduidelijk. De 75 mensen die er nog zijn, moeten eerst op een andere plek voor langere tijd worden opgevangen. Daarna worden de opvangruimten schoongemaakt, want volgens de gemeente is de hygiëne onder druk komen te staan door het intensieve gebruik van de opvang.