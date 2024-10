ANP

vandaag, 15:33 Duits kinderpornonetwerk met miljoenen foto's opgerold

In Duitsland is een enorm kinderpornonetwerk opgerold met honderdduizenden gebruikers wereldwijd. Zes Duitse mannen in de leeftijd van 45 tot 69 jaar zijn opgepakt. Ze worden beschouwd als de belangrijkste financiers van de Duitse tak van het netwerk, waarvan de naam niet is vrijgegeven.

Op het platform op het dark web, het verborgen deel van internet, stonden miljoenen foto's en video's waarop meisjes seksueel werden misbruikt. Het platform is nu gesloten. Het hoofd van de onderzoekscommissie doet een beroep op alle gebruikers "om hulp te zoeken en berouw te tonen". "Als de politie voor de deur staat, is het te laat."

13,5 terabyte op één computer

In september waren al huiszoekingen geweest in zes deelstaten en daarbij is uitgebreid bewijsmateriaal veiliggesteld. De politie nam 1517 voorwerpen in beslag, waaronder laptops en mobiele telefoons. Ook werden 94 verhuisdozen vol video's en dvd's meegenomen.

Op de computer van een van de verdachten werd alleen al 13,5 terabyte aan gegevens gevonden, dat komt neer op 3,4 miljoen foto's.

Volgens minister Reul van Binnenlandse Zaken was het netwerk sinds 2019 in gebruik en was het daarmee "een van de langstbestaande illegale platforms voor het uitwisselen van walgelijke beelden". De verdachten riskeren gevangenisstraffen van tussen de 2 en 15 jaar.