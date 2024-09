AFP De verdachte zou honderden jongens via Snapchat hebben benaderd, daar deed hij zich voor als een meisje

NOS Nieuws • vandaag, 06:28 Opnieuw grote zedenzaak: foto's en filmpjes van honderden jongens gevonden

Voor de tweede keer deze week is een omvangrijke zedenzaak aan het licht gekomen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat een 26-jarige man uit Enkhuizen honderden jongens heeft aangezet om naaktfoto's en -filmpjes van zichzelf te sturen. In één geval is er ook sprake van fysiek misbruik.

De verdachte is dinsdag aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij zich op sociale media jarenlang voor als een aantrekkelijk jong meisje. Hij chatte met jongens en verleidde hen om seksuele handelingen te verrichten voor de camera.

Op de computer van de verdachte vond de politie expliciete foto's en filmpjes van honderden jongens tussen de 10 en 16 jaar oud. Volgens het OM ging het soms om "vergaande seksuele handelingen". Een deel van de slachtoffers was herkenbaar in beeld. Daarnaast vond de politie een filmpje van fysiek seksueel misbruik van een minderjarige jongen, gepleegd door de verdachte zelf.

Het is al de tweede grote zedenzaak die deze week naar buiten komt. Dinsdag maakte het OM bekend dat een man uit Barendrecht wordt verdacht van misbruik van 19 meisjes. Gisteren werd ook duidelijk dat er een onderwijsassistent uit Helmond is aangehouden wegens seksueel misbruik. De omvang van deze zaak is nog niet bekend.

Meisjesnamen

De zaak rond de man uit Enkhuizen kwam aan het licht na meldingen van twee slachtoffers. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte al sinds 2016 stiekem schermopnamen maakte van het materiaal dat kinderen hem toestuurden. Hij gebruikte veelvoorkomende meisjesnamen als Britt, Tess en Suus. De accounts zijn nu niet meer actief.

In hoeverre de verdachte zijn slachtoffers heeft gedwongen om beeldmateriaal van zichzelf te sturen, moet nog blijken. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat hij zijn slachtoffers heeft afgeperst of dat hij het beeldmateriaal verder verspreid heeft.

Wel zag de politie dat sommige slachtoffers steeds meer materiaal zijn gaan sturen. "Het gaat dan om tientallen filmpjes over een wekenlange periode", zegt teamleider Dennis Sneeuw van de zedenpolitie.

We willen achterhalen hoe hij al die jongens zo ver kreeg. Frank Weijnen, Openbaar Ministerie

De afgelopen maanden heeft een team van vijftien zedenrechercheurs een groot deel van de slachtoffers weten te identificeren. De jongens komen uit heel Nederland.

De politie is nu bezig om een aantal van hen te benaderen. De meeste jongens en hun ouders reageren geschrokken. "Als je altijd in de veronderstelling bent geweest dat je het aan een meisje had gestuurd, kun je je heel erg schamen of boos zijn", aldus Sneeuw.

Van de slachtoffers hoopt het Openbaar Ministerie te horen hoe het contact met de verdachte verliep. "We willen achterhalen hoe hij al die jongens zo ver kreeg", zegt officier van justitie Frank Weijnen van het OM Noord-Holland.

Bovendien is er dus ook een filmpje gevonden waarop de verdachte zelf ontucht pleegt met een minderjarige. Het OM wil daarom nagaan of er sprake is van nog meer fysiek misbruik.

Impact

Het contact met slachtoffers liep via Snapchat, dat gesprekken en beeldmateriaal automatisch wist. De verdachte maakte steeds met een ander toestel opnamen van de toegestuurde filmpjes.

De politie waarschuwt daarom goed op te passen met sociale media. "Kinderen denken vaak dat een foto sturen geen kwaad kan omdat de beelden toch snel weg zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn", zegt teamleider Dennis Sneeuw. "Iemand kan ze vastleggen zonder dat je het door hebt."

Ook de impact van online misbruik mag niet worden onderschat, zegt hij. "We zien vaak dat het als een molensteen bij kinderen om de nek hangt. Er is heel veel schaamte en soms leidt het tot mentale of zelfs fysieke problemen."

De rechter-commissaris bepaalt vandaag of de verdachte uit Enkhuizen langer in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige en het maken en bezitten van een grote hoeveelheid kinderporno.