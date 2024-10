AFP

NOS Nieuws • vandaag, 08:07 Europees Hof: persoonsgegevens van klanten verkopen soms toegestaan

Gegevens van klanten mogen in sommige gevallen worden verkocht aan commerciële partijen. Dat heeft het Europees Hof bepaald in een zaak over een boete die de Nederlandse tennisbond KNLTB van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor bedrijven en verenigingen die juist voorzichtig waren met het verkopen van gegevens.

Reclames voor tennisleden

De Autoriteit Persoonsgegevens legde in 2020 een boete op van 525.000 euro aan de tennisbond voor het verkopen van gegevens van leden aan twee sponsoren. De leden ontvingen mails, telefoontjes en brieven met aanbiedingen van bedrijven.

De toezichthouder kreeg klachten van leden die zeiden geen toestemming te hebben gegeven voor het verkopen van hun gegevens. Daarna begon een onderzoek, waaruit de boete volgde.

'Gerechtvaardigd belang'

Volgens privacyregels mag doorverkoop van klantgegevens alleen als het binnen het gerechtvaardigd belang valt. Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat in sommige gevallen "een commercieel belang een gerechtvaardigd belang kan vormen als dit niet in strijd is met de wet" en dat de Autoriteit Persoonsgegevens de regels te strikt interpreteert.

Het is nu aan de rechtbank in Amsterdam om met die kennis opnieuw te oordelen over de zaak met de tennisbond. Voorlopig blijft de boete staan.