ANP Hans van Hemert tijdens de presentatie van een musical in 2022

NOS Nieuws • vandaag, 14:19 Componist, hitmaker en Luv'-oprichter Hans van Hemert (79) overleden

Muziekproducent Hans van Hemert is vandaag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat zegt zijn familie tegen De Telegraaf. Van Hemert bedacht in de jaren zeventig de popgroep Luv' en was componist voor onder meer Ramses Shaffy, Liesbeth List en André Hazes. Van Hemert leed aan kanker.

Voor zijn hele oeuvre kreeg Van Hemert in 2016 de Buma Lifetime Achievement Award. Naast Luv' bracht hij meerdere muzikanten bij elkaar, zoals het duo Sandra & Andres en Mouth & MacNeal. Voor die laatste groep schreef hij samen met componist Harry van Hoof de wereldhit How Do You Do.

Het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes komt ook uit de koker van Van Hemert. Voor Kinderen voor Kinderen produceerde hij ook liedjes, onder meer de klassieker Meidengroep.

Op Instagram schrijft Patty Brard, die onderdeel was van de popgroep Luv', dat ze dankbaar is voor de kansen die ze mede door Van Hemert heeft gekregen in het begin van haar carrière. "Ik wens zijn lieve vrouw Willy en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en alle liefs."

Inspiratie voor Eminem

Een paar maanden geleden was Van Hemert nog in het nieuws omdat de wereldberoemde Amerikaanse rapper Eminem een melodietje van hem had gebruikt. Van Hemert zei daarover: "Mooier wordt het niet." Het ging om het nummer Lucifer van Eminem, waarin de melodie uit Land of Milk and Honey van Mouth & MacNeal werd gebruikt.

In 2007 werd er bij Van Hemert prostaatkanker vastgesteld. Hij onderging verschillende behandelingen. In 2023 kreeg de muziekproducent de mededeling dat er agressieve uitzaaiingen waren ontdekt.