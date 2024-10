ROC Den Haag gaat zelf door met maatschappelijke diensttijd voor jongeren

De maatschappelijke diensttijd werd ingevoerd onder kabinet Rutte III en houdt in dat jongeren tussen de 12 en 30 jaar maximaal een halfjaar lang vrijwilligerswerk doen. Ze geven bijvoorbeeld taalles aan asielzoekers met een verblijfsvergunning. Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor deze projecten. In 2019 trok het kabinet zo'n 50 miljoen uit voor het programma, wat daarna opliep tot 100 miljoen in 2021.

Al vanaf de start was er discussie of dit geld een nuttige besteding was. Het huidige kabinet heeft besloten om de maatschappelijke diensttijd af te schaffen, maar ROC Mondriaan vindt het programma van grote waarde. Studenten worden door de diensttijd voorbereid op een beroep en tegelijkertijd ondersteund in hun persoonlijke groei, zegt bestuursvoorzitter Hans Schutte tegen persbureau ANP.