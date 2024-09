ChristenUnie bezint zich op koers: toekomst kinderen centraal

De ChristenUnie wil zich nog nadrukkelijker afficheren als partij voor de samenleving en de schepping. De toekomst van kinderen moet centraal komen te staan, staat in een 'visiestuk' dat is opgesteld door een partijcommissie en dat vandaag wordt gepresenteerd.

De partij van partijleider Mirjam Bikker zit in zwaar weer. De verkiezingsnederlaag van vorig jaar, toen de ChristenUnie van vijf naar drie zetels in de Tweede Kamer ging, is hard aangekomen. De SGP, altijd het kleine broertje van de ChristenUnie, kreeg meer stemmen. En sinds de Europese verkiezingen heeft de partij geen vertegenwoordiger meer in Brussel.