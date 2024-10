Getty Images Marcel met de Braziliaanse bondscoach Marquinhos Xavier

NOS Sport • vandaag, 18:58 Brazilië wereldkampioen futsal, in finale effectiever dan Argentinië

De futsallers van Brazilië hebben zich met een 2-1 zege op Argentinië gekroond tot wereldkampioen. In de finale in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent was Brazilië niet per se beter, maar wel effectiever.

De wedstrijd ging van start in een moordend tempo. Na zes minuten was het voor het eerst raak voor Brazilië. Ferrao tikte na een vrije trap binnen bij de tweede paal.

In de dertiende minuut verdubbelden de Brazilianen met enig fortuin de voorsprong. De Argentijnse doelman Sarmiento verwerkte een schot niet goed genoeg en tikte de bal tegen het been van Rafa Santos aan zo de goal in. De Braziliaan leek er geen erg in te hebben dat dit gebeurde, maar kon toch juichend weglopen.

Nederland op het WK futsal Nederland deed voor het eerst in 24 jaar mee aan het WK futsal en bereikte verrassend de achtste finales. Daarin werd Oranje na een 3-1 nederlaag tegen Oekraïne uitgeschakeld.

Argentinië deed na deze goals verwoede pogingen om de Braziliaanse muur te slechten en kreeg ook kansen, maar scoren lukte niet. De Braziliaanse doelman William bleek een echte sta-in-de-weg.

Ook in de tweede helft was Argentinië, dat voor de derde keer op rij een WK-finale speelde en in 2016 voor het laatst wereldkampioen werd, op voetballend vlak zeker niet minder dan Brazilië. Het maken van doelpunten bleef lang een probleem.

Totdat Argentijn Matias Rosa twee minuten voor het einde van de wedstrijd de bal er toch in kreeg. Hij schoot raak uit de rebound.

Brazilië na twaalf jaar wereldkampioen

De goal kwam te laat voor de Argentijnen, waardoor Brazilië voor de zesde keer sinds het ontstaan van het WK futsal in 1989 wereldkampioen werd. Geen enkel land is dit vaker gelukt. De Brazilianen wisten voor vandaag voor het laatst in 2012 beslag te leggen op de titel.

De wedstrijd om de derde plek werd ook vandaag gespeeld. Oekraïne won met 7-1 van Frankrijk een gaat met brons naar huis.