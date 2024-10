Alain Heeren/Omroep Brabant In het gebouw hangen nu netten

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 15:11 Vangnetten in Tilburgse studentenflat na meerdere zelfdodingen

In een Tilburgse studentenflat zijn vangnetten opgehangen na meerdere gevallen van zelfdoding. Dat meldt Omroep Brabant. In de afgelopen acht jaar stapten vijf mensen op die plek uit het leven door een sprong vanaf het gebouw, bleek uit onderzoek van platform Woeste Grond.

Bewoners van de dertien verdiepingen tellende flat vroegen de woningcorporatie meermaals om maatregelen en zijn opgelucht dat er nu in de binnenruimte netten hangen. Student Kyara (25) maakte twee zelfdodingen mee in de flat. "De eerste keer heb ik twee weken niet thuis geslapen. Iedere keer als ik over het plein liep, was ik best wel nerveus dat er iemand naar beneden zou komen vallen." In het appartementencomplex wonen zo'n 250 studenten.

Uit onderzoek blijkt dat het beperken van de toegang tot dodelijke middelen de meest succesvolle manier is om suïcides te voorkomen, zegt hoogleraar suïcidepreventie Renske Gilissen.

113 Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

"Suïcidale gedachtes zijn vaak tijdelijk. Dus als mensen een methode in hun hoofd hebben maar daar vanaf worden gebracht, levert dat tijdswinst op. Want daarna kunnen die gedachten weer minder of zelfs weg zijn", aldus Gilissen.

Uiteraard nemen maatregelen als vangnetten de bron van suïcidale gedachten niet weg. "Maar ze werken wel. Het is in de praktijk vaak niet zo dat mensen dan maar ergens anders naartoe gaan." Gilissen zou daarom het liefst zien dat in ons land veel meer van dat soort netten en andere preventieve maatregelen komen.

Pam Wijnans van de Tilburgse Partij voor de Dieren wil dat er meer wordt gedaan om de mentale gezondheid van de jongeren in de flat te verbeteren. "Vangnetten zijn een goede stap, maar die jongeren zitten nog steeds met depressies en suïcidale gedachten op hun kamer", zegt ze. Wijnans wil onder meer dat de gemeente in gesprek gaat met de verhuurder over aanvullende maatregelen.