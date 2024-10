AFP Zelensky tijdens de persconferentie na zijn ontmoeting met Rutte in Kyiv

NOS Nieuws • vandaag, 13:18 Zelensky wil over een week zijn langverwachte 'overwinningsplan' presenteren

De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij volgende week zaterdag zijn langverwachte 'overwinningsplan' gaat presenteren. Dat wil hij doen tijdens een bijeenkomst met bondgenoten op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in het westen van Duitsland.

Het plan schetst volgens Zelensky "duidelijke, specifieke stappen voor een rechtvaardig einde aan de oorlog". Volgens een van zijn adviseurs wordt het plan niet helemaal openbaar gemaakt, omdat bepaalde informatie geheim moet blijven voor Rusland.

Zelensky besprak het plan vorige week al wel onder andere met de Amerikaanse president Biden en vicepresident Harris, tevens de Democratische presidentskandidaat, tijdens zijn bezoek aan de VS. Zelensky had toen ook een ontmoeting met Trump, de presidentskandidaat van de Republikeinen.

Eerder zeiden Amerikaanse en Europese vertegenwoordigers tegen de The Wall Street Journal dat het geen duidelijke strategie bevat en dat er "weinig nieuws" in stond. Wel meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er "een aantal productieve stappen" in het plan staan.

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christiaan Paauwe: "Tot nu toe wordt enigszins geheimzinnig gedaan over het 'overwinningsplan' van Zelensky, maar volgens de Oekraïense president moet het Rusland aan de onderhandelingstafel dwingen. Westerse bondgenoten zijn volgens Amerikaanse media tot nu toe niet echt onder de indruk van het plan. Het zou vooral neerkomen op wat we al langer weten: Zelensky wil meer en zwaardere wapens om Rusland tegenwicht te bieden. En de president wil vooral ook de vrijheid krijgen om westerse wapens zoals langeafstandsrakketten te kunnen inzetten tegen doelwitten diep in Rusland, zoals vliegvelden en wapendepots. Oekraïne heeft het zwaar in de Donbas en verliest stukje bij beetje terrein daar. Het 'overwinningsplan' lijkt een poging om bondgenoten te overtuigen dat Oekraïne deze oorlog nog kan winnen."

Tijdens een bezoek aan Kyiv, afgelopen donderdag, besprak Zelensky het plan ook met Rutte, de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Rutte zei toen dat tijdens het overleg in Ramstein wordt besproken of Oekraïne door bondgenoten geleverde langeafstandsraketten mag gebruiken voor aanvallen op doelen op Russisch grondgebied.

Geheim

Op vliegbasis Ramstein zijn regelmatig bijeenkomsten om te praten over de oorlog in Oekraïne. Ruim vijftig landen overleggen daar onder andere over militaire steun aan Oekraïne. Volgende week is het de 25ste keer dat dit gebeurt. De landen worden dan vertegenwoordigd door hun leiders, zegt Zelensky in een verklaring.

Oekraïne kampt met een tekort aan troepen en materieel. Het gaat bijvoorbeeld om luchtverdediging die ook aan het front nodig is om bommenwerpers op afstand te houden. Ook wil Oekraïne toestemming om die wapens dieper op Russisch grondgebied in te kunnen zetten. De VS stelt zich tot nu toe terughoudend op.