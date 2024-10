ANP Het toestel met uit Libanon teruggekeerde Nederlanders

NOS Nieuws • vandaag, 21:14 Vliegtuig met ruim honderd Nederlanders uit Libanon geland in Eindhoven

De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is even voor 21.00 uur geland op Vliegbasis Eindhoven. Het toestel had 185 mensen aan boord, onder wie meer dan honderd Nederlanders en hun familieleden. Daarnaast vlogen onder meer Belgen, Ieren en Finnen mee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo'n 500 aanmeldingen gehad voor twee repatriëringsvluchten. Niet iedereen kan mee. "We kijken altijd eerst hoeveel Nederlanders mee kunnen en mee willen, of ze voldoen aan de voorwaarden en of ze goede documenten hebben", zei secretaris-generaal Christiaan Rebergen van Buitenlandse Zaken.

Niet iedereen mee

Er zijn ook mensen die zich hadden aangemeld, maar ondertussen een andere manier hebben gevonden om Libanon te verlaten. Morgen is er een tweede Nederlandse repatriëringsvlucht. Of er nog een komt, hangt af van de omstandigheden", zei Rebergen. Zoals het er nu naar uitziet vertrekken ook na morgen nog commerciële vluchten uit Libanon.

Het toestel waarmee de Nederlanders zijn teruggebracht is een militaire versie van de A330. Dat toestel is ook geschikt voor vrachtvervoer en het bijtanken van andere toestellen in de lucht. Nederland deelt negen van dit soort toestellen met een aantal NAVO-landen.

Verzamelen

De Nederlanders moesten zich vanochtend verzamelen op de luchthaven van Beiroet. Daar werden ze opgevangen door Nederlands ambassadepersoneel en medewerkers van het Snel Consulair OndersteuningsTeam (SCOT). Dat is een team van medewerkers van Buitenlandse Zaken dat wordt ingezet als een groot aantal Nederlanders hulp nodig heeft.

Tineke Boerendans woont al 22 jaar in Beiroet. Correspondent Daisy Mohr volgde haar vanuit haar huis tot aan het vliegveld:

1:42 Thuis is Beiroet, toch vliegt Tineke terug naar Nederland

Andere landen besloten eerder al om hun burgers en ambassadepersoneel uit Libanon te halen. Zo gingen Duitsland, Groot-Brittannië en Bulgarije Nederland voor.

Begin deze week gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken nog aan dat er geen repatriëring zou worden geregeld, omdat er nog commerciële vluchten gaan. Later besloten het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie om de Nederlanders toch op te halen vanwege de onzekere veiligheidssituatie in het land.

Sommige Nederlanders blijven

Ondanks de dreigende situatie zijn er ook Nederlanders die in Libanon blijven. "Dat verschilt per persoon, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen huis en haard wil verlaten en bijvoorbeeld ook huisdieren wil achterlaten. Want die mogen niet mee op de vlucht", zei ambassadeur Frank Mollen vanuit Libanon vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Nieuwsuur sprak met Nederlanders die twijfelen of ze gebruik moeten maken van de repatriëringsvluchten:

1:23 'Ik vind het moeilijk om mijn dochter uit haar vertrouwde omgeving te halen'

Het reisadvies voor Libanon is al rood sinds oktober vorig jaar, maar sinds Israël deze week begon met een grondoffensief en het aantal luchtaanvallen opvoert is het nog onveiliger. De afgelopen twee weken kwamen zeker 1200 mensen om het leven door Israëlische aanvallen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid.

Libanezen uit het zuiden vluchtten massaal naar het noorden. Volgens Libanese autoriteiten sloegen meer dan 1 miljoen mensen op de vlucht. De VN spreekt van enkele honderdduizenden ontheemden.

Schoof: rekening in toekomst naar repatrianten

Premier Schoof opperde op zijn wekelijkse persconferentie dat Nederlanders in de toekomst mogelijk moeten betalen voor hulp bij terugkeer, als ze negatieve reisadviezen negeren. Hij zegt dat die er niet voor niets zijn.

"Het zou kunnen zijn dat je de prijs in rekening brengt", aldus Schoof. "Maar dat is nu nog totaal niet aan de orde." De Nederlanders die uit Libanon gerepatrieerd worden krijgen dus geen rekening.