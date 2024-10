Wekdienst 4/10: Nederlanders terug uit Libanon • Vrouwelijke scheidsrechter debuteert

Wat heb je gemist?

Het dodental van orkaan Helene blijft oplopen. Inmiddels zijn er 215 doden gemeld. Daarmee is Helene de dodelijkste orkaan die de VS trof sinds Katrina in 2005. Afgelopen week trok de orkaan vanuit de Golf van Mexico over zes staten. Huizen en wegen werden weggespoeld door de zware regens of werden bedolven bij aardverschuivingen.