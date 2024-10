ANP Minister Van Weel (Justitie)

NOS Nieuws • vandaag, 17:21 • Aangepast vandaag, 18:04 Ook onrust bij medewerkers Openbaar Ministerie om politiehack

Ook bij het Openbaar Ministerie is onrust ontstaan over de grote datadiefstal bij de politie. Bij de hack blijkt ook een onbekend aantal contactgegevens van officieren van justitie gestolen, net als van bijna 300 rechtbankmedewerkers.

De Telegraaf meldt dat de hack is gelukt doordat een politievrijwilliger uit de eenheid Oost-Nederland op een link met malware zou hebben geklikt. Zo zouden de aanvallers bij de politie zijn binnengekomen. De politie wil daar "in het belang van het onderzoek" niets over zeggen.

Gisteravond maakte minister Van Weel van Justitie en Veiligheid bekend dat de hack vermoedelijk het werk is van een andere staat, zonder te zeggen om welk land het gaat. Naast contactgegevens van bijna alle 65.000 politiemensen, zijn volgens hem ook e-mailadressen van "een aantal ketenpartners" buitgemaakt.

Een deel van de medewerkers van het OM heeft ook een mailadres van de politie, omdat ze bijvoorbeeld op een politiebureau werken. Anderen staan met hun OM-mailadres in de gehackte kaartenbak van de politie. "Op dit moment wordt in nauwe samenwerking met de politie uitgezocht om hoeveel OM-medewerkers het gaat en welke gegevens het precies betreft", aldus de woordvoerder.

Marechaussee en advocaten

Onbekend is nog of er ook medewerkers van de Koninklijke Marechaussee zijn getroffen door het datalek. "Sommige marechaussees hebben in verband met opleidingen of operationele redenen een politie-account", legt een woordvoerder van de marechaussee uit. "Het is op dit moment niet bekend welke gegevens aan het gehackte account gekoppeld zijn en of deze zijn buitgemaakt."

Aan de Nederlandse Orde van Advocaten is verzekerd dat er niet op grote schaal gegevens van advocaten zijn gestolen. "Mochten er e-mailadressen van advocaten op een buitgemaakte externe distributielijst van de politie hebben gestaan, dan hebben zij persoonlijk bericht gekregen", zegt een woordvoerder van de Advocatenorde.

Bij de 300 e-mailadressen die zijn gestolen van rechtbankpersoneel is het nog onduidelijk om wat voor medewerkers het precies gaat. "Als het nodig is, zullen we aanvullende maatregelen nemen", aldus een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak.

'Gevolgen vallen waarschijnlijk mee'

Minister Van Weel denkt niet dat Nederlandse politiemensen op dit moment grote veiligheidsrisico's lopen. "We hebben geen aanwijzingen dat er concrete dreigingen zijn. Het veiligheidsrisico schatten we in als heel gering", zegt de minister.

Dat juist een land de vermoedelijke dader was, en niet een criminele organisatie, betekent volgens de minister dat het doel van de hack waarschijnlijk niet was om te dreigen. "Het doel was het verzamelen van informatie. "We hebben geen informatie dat de gegevens verder zijn verspreid."

Net als bij het OM maken ze zich ook bij de politie zorgen over de hack. De korpsleiding heeft een meldpunt geopend waar bezorgde agenten terechtkunnen, inmiddels hebben zich daar enkele honderden mensen gemeld. Van Weel begrijpt de zorgen, maar wil duidelijk maken dat de gevolgen waarschijnlijk wel meevallen.

Undercoveragenten

De minister benadrukt dat er geen gevaar is dat undercoveragenten ontmaskerd zullen worden door de hackaanval. Zij staan volgens hem niet in de Outlook-adressenlijst van de politie.

Omdat het om contactgegevens gaat, verwacht Van Weel dat er de komende tijd een grotere kans is op phishingmails, waarbij ontvangers worden verleid om inloggegevens af te staan. Politiemedewerkers worden er daarom extra op gewezen dat ze heel voorzichtig moeten zijn met het openen van dergelijke mailtjes.

Er wordt nog volop onderzoek gedaan naar de hack, maar de politie gaat ervan uit dat het lek gedicht is. "We hebben geen aanleiding om te denken dat de aanvallers nog steeds toegang hebben tot onze systemen", zegt een woordvoerder. De politie heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen, bijvoorbeeld om te kunnen inloggen.