Treinpassagiers in Duitsland vermoedelijk besmet met dodelijk marburgvirus

Twee treinpassagiers in Hamburg zijn vermoedelijk besmet met het marburgvirus. Een geneeskundestudent en zijn vriendin zijn uit een intercity gehaald vanwege de mogelijke besmetting met het dodelijke virus. Een deel van station Hamburg is gisteren daarom afgesloten.

Volgens Duitse media was de 26-jarige student net met het vliegtuig teruggekomen uit Rwanda. Hij zou daar in een ziekenhuis hebben gewerkt en contact hebben gehad met een patiënt die besmet was met het marburgvirus en later positief testte.