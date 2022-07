ANP

NOS Nieuws • vandaag, 22:37 WHO: marburgvirus uitgebroken in Ghana, twee patiënten overleden

Ghana heeft te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke marburgvirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na twee bevestigde besmettingen eerder deze maand. Het is voor het eerst dat het West-Afrikaanse land te kampen heeft met een uitbraak van dit virus, dat grote gelijkenissen vertoont met ebola.

Net als ebola is het marburgvirus zeer besmettelijk en leidt het tot een zogeheten hemorragische koorts, die met hevige bloedingen uit de lichaamsopeningen gepaard gaat. Het is - ook afhankelijk van de beschikbare medische zorg - potentieel zeer dodelijk: bij eerdere uitbraken overleed tussen de 24 en 88 procent van de patiënten.

Het marburgvirus wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het onderling aan elkaar over via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. Het virus werd in 1967 ontdekt toen laboratoriumpersoneel, vooral in het Duitse Marburg, de ziekte opliep na contact met besmet weefsel van apen uit Uganda.

Twee patiënten overleden

De uitbraak in Ghana is nu vastgesteld aan de hand van monsters van twee patiënten uit de Ashanti-regio, in het zuiden van Ghana. De mannen van 26 en 51, die niet aan elkaar verwant waren, zijn eind juni - daags na hun opname of behandeling in het ziekenhuis - aan het virus overleden. Volgens de WHO zijn ze behandeld in hetzelfde ziekenhuis.

"De gezondheidsautoriteiten hebben snel gereageerd, waarmee ze een voorsprong hebben opgebouwd om zich voor te bereiden op een mogelijke uitbraak", zegt Matshidiso Moeti, de regionaal directeur van de WHO voor Afrika. "Dit is goed, omdat marburg zonder onmiddellijk en resoluut optreden gemakkelijk uit de hand kan lopen."

Bron- en contactonderzoek

De WHO is in Ghana aanwezig om de gezondheidsautoriteiten verder bij te staan. Nu er sprake is van een uitbraak, worden ook meer middelen hiervoor beschikbaar gemaakt.

Bron- en contactonderzoek naar aanleiding van de twee besmettingen heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het gaat om zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de twee overleden patiënten.

Vorig jaar uitbraak in Guinee

Hoewel het voor zover bekend voor het eerst is dat het virus opduikt in Ghana, is het niet de eerste uitbraak in West-Afrika. Vorig jaar werd in Guinee kort een uitbraak uitgeroepen door de WHO na één geval. Verder uit de buurt werden eerder in Angola, Congo, Kenia, Zuid-Afrika en Uganda uitbraken uitgeroepen.