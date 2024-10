Twee doden bij ongeluk op A50, inzittenden waren mogelijk op de vlucht

Bij een ongeluk op de A50 bij Valburg in Gelderland zijn vannacht twee doden gevallen. Een derde slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden waren mogelijk betrokken bij een misdrijf en daarom op de vlucht. Dat vermoedt de politie, die onderzoek doet naar het ongeluk.

Fotojournalisten ter plaatse melden dat de auto met hoge snelheid uit een bocht is gevlogen en tussen de bomen terecht is gekomen. De slachtoffers zijn daarbij uit de auto geslingerd. Verdere details over het ongeluk zijn nog niet bekendgemaakt.