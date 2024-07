A50 uren dicht door tientallen schapen, automobilisten schieten te hulp

In samenwerking met

De A50 bij ter hoogte van Valburg is gisteravond enkele uren dichtgegaan, omdat er tientallen schapen op de weg liepen. Waar de dieren vandaan kwamen, is onduidelijk.

Eigenaar kwam niet opdagen

De politie was naar de A50 gekomen om de schapen in te sluiten, maar eenmaal daar bleek dat automobilisten dat al hadden gedaan. Agenten en medewerkers van Rijkswaterstaat namen het over en wisten de dieren bij elkaar te houden, meldt Omroep Gelderland.