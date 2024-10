ANP Martin Schröder in de cockpit bij de laatste passagiersvlucht, in 2011

NOS Nieuws • vandaag, 17:39 Oprichter luchtvaartmaatschappij Martinair op 93-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse luchtvaartondernemer Martin Schröder is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij is bekend als de oprichter van Martinair. Ruim een halve eeuw vervoerde de luchtvaartmaatschappij passagiers. Het bedrijf is nog steeds actief als vrachtvervoerder en onderdeel geworden van KLM.

De familie Schröder heeft zijn dood bekendgemaakt. "Met het overlijden van onze lieve echtgenoot, vader en opa nemen we afscheid van een echte Nederlandse luchtvaartpionier. Martin is de man geweest die vliegen toegankelijk heeft gemaakt voor een breed Nederlands publiek", laten de nabestaanden weten in een verklaring.

Mallorca

In 1958 werd Martin's Air Charter opgericht, wat later Martinair zou worden. Schröder begon de onderneming met één toestel. De eerste buitenlandse bestemming was het Spaanse Mallorca. In de topjaren vervoerde het bedrijf drie miljoen passagiers naar vijftig bestemmingen over de hele wereld.

Schröder kampte al enige tijd met een broze gezondheid. Hij is vandaag overleden in zijn woonplaats Noordwijk. "De laatste vlucht van Martin Schröder zal in besloten familiekring plaatsvinden", laat de familie weten.