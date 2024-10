ANP Martin Schröder in de cockpit bij de laatste passagiersvlucht, in 2011

Martinair-oprichter Martin Schröder op 93-jarige leeftijd overleden

De Nederlandse luchtvaartondernemer Martin Schröder is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij is bekend als de oprichter van Martinair. Ruim een halve eeuw vervoerde de luchtvaartmaatschappij passagiers. Het bedrijf is nog steeds actief als vrachtvervoerder en onderdeel geworden van KLM.

De familie Schröder heeft zijn dood bekendgemaakt. "Met het overlijden van onze lieve echtgenoot, vader en opa nemen we afscheid van een echte Nederlandse luchtvaartpionier. Martin is de man geweest die vliegen toegankelijk heeft gemaakt voor een breed Nederlands publiek", laten de nabestaanden weten in een verklaring.

Schröder kampte al enige tijd met een broze gezondheid. Hij is vandaag overleden in zijn woonplaats Noordwijk. "De laatste vlucht van Martin Schröder zal in besloten familiekring plaatsvinden", laat de familie weten.

Martin's Air Charter

Schröder begon als piloot in de jaren 50 bij de luchtmacht. In 1958 richtte hij Martin's Air Charter op, wat later Martinair zou worden. Hij was niet echt blij met die eerste naam, zei hij in een interview met BN De Stem. Zijn jurist had Martin's Air Charter verzonnen, omdat talloze andere door Schröder ingediende namen al bleken te bestaan.

De vlieger begon de onderneming met één toestel. Hij verzorgde rondvluchten boven Schiphol overdag en daarnaast begon hij ook 's nachts te vliegen, met bijvoorbeeld een lading bloemen naar Zweden.

's Ochtends bij terugkomst deed hij dan soms meteen weer een rondvlucht voor passagiers. "Nee, er was geen werk- en rusttijdenregeling of een 38-urige werkweek", zij hij 2011 tegen de regionale krant.

ANP Martin Schröder met zijn personeel voor zijn eerste Dakota's DC-3 (1960)

De eerste buitenlandse charterbestemming was het Spaanse eiland Mallorca. In de toptijd vervoerde het bedrijf jaarlijks drie miljoen passagiers naar vijftig bestemmingen over de hele wereld. Schröder was enorm trots op zijn bedrijf en medewerkers.

'Streng en lastig'

Daarnaast was hij veeleisend. "Ik streng? Zeg maar gerust lastig", zei hij in het gesprek met BN De Stem. Zo controleerde hij soms 's nachts of iedereen aan het werk was. Of stond hij met zijn Jaguar voor kantoor om te voorkomen dat medewerkers te vroeg naar huis gingen.

Schröder was tot 1998 directeur van het door hem opgerichte bedrijf. Tien jaar later werd de luchtvaartmaatschappij onderdeel van KLM. Het moederbedrijf zag dat passagiersvluchten niet meer rendabel waren en daarom stapte Martinair in 2011 volledig over op vrachtverkeer.

Behalve met vrachtvluchten houdt het bedrijf zich ook bezig met technisch onderhoud van Embraer-vliegtuigen. Ook is er tientallen jaren een Martinair Vliegschool op Lelystad Airport geweest.

Vliegramp bij Faro

Een dieptepunt voor Schröder en zijn luchvaartmaatschappij was de vliegramp bij Faro in december 1992. Een toestel van Martinair crashte bij de Portugese stad en 54 mensen kwamen om het leven. Een groep nabestaanden uitte later kritiek op het optreden van de directeur in de nasleep van de ramp.

Schröder had gezegd dat hij bij hen "een hand op de schouder" zou leggen. Maar volgens EenVandaag hebben tientallen nabestaanden daar nooit iets van gemerkt. De topman heeft dat zelf altijd tegengesproken.

"U moest eens weten wat er allemaal niet door ons extra, vrijwillig, uit ons hart vandaan, met inspanning van heel veel allemachtig goede Martinair-medewerkers is gedaan", zei Schröder er later over.

De vliegramp leidde uiteindelijk tot een rechtszaak. In 2020 oordeelde de rechtbank dat het bekend was dat piloten verkeerd hebben gehandeld, maar dat nabestaanden daarover niet waren ingelicht. Martinair was destijds onderdeel geworden van KLM, waardoor de Nederlandse staat deels aansprakelijk werd gesteld voor het drama.