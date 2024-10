NOS | Yvonne Witte

NOS Nieuws • vandaag, 16:36 Agent mag bewaking Joodse instellingen niet weigeren, wel 'ruimte voor gesprek'

Bij de politie kunnen agenten er niet voor kiezen om op morele gronden bepaalde taken te weigeren, zoals het beveiligen van Joodse scholen, synagogen of andere Joodse objecten, zegt de politie. "Er is geen keuzevrijheid. Er is ruimte voor gesprek, maar als de veiligheid in het geding is dan zijn we er gewoon", aldus woordvoerder Hessel Koster van de korpsleiding van de politie. "Politiewerk is mensenwerk. Het is niet zwart-wit."

De korpsleiding reageert op de publiciteit van de afgelopen dagen. Die begon met een interview in het Nieuw Israëlitisch Weekblad met twee leiders van het Joods Politie Netwerk, het aanspreekpunt bij de politie voor met name de Joodse gemeenschap. Die signaleerden een probleem.

"Er zijn collega's die Joodse objecten of evenementen niet meer willen beschermen", staat er in het interview. "Dan hebben ze het over 'morele dilemma's' en ik zie de neiging ontstaan om daaraan toe te geven. Dat zou echt het begin van het einde betekenen." Leidinggevenden gaan daar volgens de twee politiemensen niet goed mee om. "We zien dat de leiding daarmee worstelt. Zeker nu, met het conflict in het Midden-Oosten, dreigen we af te drijven van waar we als collectief voor moeten staan."

Begrip voor morele bezwaren

Hun uitspraken leidden tot berichtgeving in De Telegraaf. Een woordvoerder van de politie zei in een reactie tegen de krant dat uitgangspunt is dat agenten gewoon hun werk doen, maar dat er bij de politie begrip was voor agenten die morele bezwaren hebben tegen bepaalde werkzaamheden. En dat daar bij het maken van de dienstroosters rekening mee wordt gehouden.

Vandaag zegt Koster dat dat berust op een misverstand: "De ruimte die er in principe is om morele dilemma's met elkaar te bespreken is in de berichtgeving één op één gekoppeld aan het niet hoeven beveiligen van Joodse objecten." Op de vraag of er roosters worden aangepast als agenten geen Joodse objecten willen beveiligen zegt hij: "Nee."

Ook minister Van Weel van Justitie en Veiligheid (VVD) zei in het programma Goedemorgen Nederland dat dit niet kan. "Daar is geen ruimte voor. Het kan zijn dat mensen persoonlijk die sentimenten hebben maar als je je politie-uniform aantrekt dan ben je neutraal en dan ga je dat gewoon doen", zei hij. Van Weel sprak ook van een misverstand "door woordvoering van de politie die verkeerd naar buiten gekomen is".

De journalist van de Telegraaf zegt dat de teksten waren goedgekeurd door een woordvoerder van de korpsleiding:

Van Weel had nog niet gehoord van agenten die werk hebben geweigerd, alleen dat er morele bezwaren leven. Hij zei niet te weten of weigering van bepaald werk meteen tot ontslag moest leiden, maar wel dat morele bezwaren geen weigeringsgrond zijn.

Capituleren voor antisemitisme

De ophef op sociale media over de kwestie bereikte gisteren ook de Tweede Kamer. "Vandaag bereikte ons het bericht over agenten die geen Joodse objecten willen bewaken en dat de korpsleiding begrip heeft voor morele bezwaren", zei fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie. "Dat zou capituleren voor antisemitisme zijn. Daarvan kan geen sprake zijn. Dit moet zo snel mogelijk de wereld uit."

Haar aanvraag voor een debat met minister Van Weel wordt gesteund door een meerderheid van PVV, VVD, NSC, BBB, CDA en SGP. Vanwege een overvolle Kameragenda is nog onduidelijk wanneer dat plaatsvindt.

Ondertussen doet de korpsleiding er alles aan om duidelijk te maken dat de politie er voor iedereen is en dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt. Dat is het basisprincipe van de Nederlandse politie, staat in een verklaring van vandaag. Korpschef Janny Knol: "Als mensen onze hulp of bescherming nodig hebben, dan kunnen ze op ons rekenen. Dat geldt voor Joodse burgers en instellingen, net als voor ieder ander in Nederland. Altijd." Het signaal vanuit het Joods Politienetwerk wordt in interne gesprekken meegenomen.