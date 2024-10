Orange Pictures Van der Poel tijdens het WK in Zürich

NOS Wielrennen • vandaag, 12:26 Letse wielerbond boos over onbestrafte actie Van der Poel bij WK: 'Sommigen gelijker dan anderen'

De Letse wielerbond heeft een open brief gestuurd aan wielerfederatie UCI met daarin een oproep om Mathieu van der Poel alsnog tot de orde te roepen voor het rijden over de stoep tijdens het WK wielrennen in het Zwitserse Zürich.

Een vertegenwoordiger van de Letse bond heeft bij het WK een wedstrijdcommissaris gevraagd het gedrag van de Nederlander te bestraffen, maar die zou dat hebben geweigerd om het imago van de wielersport niet te schaden, zo staat in de brief te lezen. Van der Poel werd derde op het WK, op de vierde plek eindigde de Let Toms Skujins.

De bond vindt dat er met twee maten gemeten wordt en zegt dat iedereen gelijk is, maar dat "sommigen blijkbaar gelijker zijn dan anderen." Bovendien vindt de bond dat het juist slecht is voor het imago van de sport om de actie niet te bestraffen. Bij een eventuele aanrijding met een toeschouwer zou de imagoschade veel groter zijn, redeneert de bond.

Dicht langs toeschouwer

Het rijden over de stoep in verboden in de wielersport en levert een boete op. Als je daarbij ook nog het publiek in gevaar brengt, volgt diskwalificatie. Van der Poel, die derde werd, is niet teruggezet en heeft ook geen boete gekregen. Hij scheerde dicht langs een toeschouwer.

De Letse bond wil dat de UCI uitlegt waarom de beslissing is genomen om Van der Poel niet te bestraffen en wil dat de regels consistent worden gehandhaafd om te voorkomen dat dit soort acties in de toekomst weer plaatsvinden.

0:14 Afgelopen weekend op WK wielrennen: Van der Poel gaat over de stoep