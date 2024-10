ANP Girona-trainer Michel

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Grote Champions League komt voor het eerst naar klein Girona: 'Nieuwe realiteit'

De trainer van Girona, Michel, kan niet wachten tot het 18.42 uur is. Dan klinkt namelijk voor het eerst in de geschiedenis de hymne van de Champions League in het Estadi Montilivi.

"Het is een droom dit samen met de fans te gaan beleven", zei Michel gisteren op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Feyenoord. "De hymne horen wordt een historisch moment. Dat we dit met Girona bereikt hebben is bijzonder, zeker als ik terugdenk aan de zware tijden die we in Segunda División hebben meegemaakt."

In Girona wonen maar 100.000 mensen. De plaatselijke FC stelde nooit zo veel voor. Voor het grote voetbalsucces moest je een uurtje rijden, naar Camp Nou in Barcelona.

Girona-Feyenoord bij de NOS De wedstrijd tussen Girona en Feyenoord begint morgen om 18.45 uur en is te volgen op NPO Radio 1 en in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. In het late Journaal vanaf 23.42 uur is een samenvatting te zien.

Maar in het seizoen 2016-2017 sloeg het om. Voor de eerste keer in de toen 87-jarige geschiedenis van de club promoveerde Girona naar La Liga. En toen kwam de City Football Group aankloppen.

Girona werd een van de (inmiddels dertien) voetbalclubs onder de vlag van dat concern. En dus werd er financieel meer mogelijk en kwam er bovendien zo nu en dan een interessante speler van Manchester City over. De eerste drie jaar leverde het weinig op, maar de afgelopen seizoenen onder Michel waren fantastisch.

Leuk voetbal

Michel (48) kreeg als betrekkelijk onervaren trainer in de zomer van 2021 de kans bij Girona en zette de club op de kaart. Vorig jaar beleefde Girona een wonderseizoen en deed het zelfs lang mee om de Spaanse landstitel. Uiteindelijk eindigde Girona als derde, achter Real Madrid en FC Barcelona. Girona was tactisch flexibel, speelde aanvallend en goed positiespel van achteruit.

Nu komt de Champions League dus voor de eerste keer naar het bescheiden Estadi Montilivi. Daar kunnen ongeveer net zo veel fans in als het stadion van SC Cambuur, zo'n 14.000. De club moest voor deelname aan het miljardenbal wel een jasje uitdoen omdat twee clubs met dezelfde eigenaar niet in dezelfde competitie mogen uitkomen.

De Spaanse club moest de openlijke banden met Manchester City dus verbreken. Verschillende Engelse bestuursleden vertrokken daardoor, net zoals de gehuurde City-spelers Savinho en Yan Couto.

Getty De spelers van Girona vieren het doelpunt

Maar daardoor mag de ploeg nu wel meerdere wedstrijden in de week spelen. En dat is even wennen, vindt Michel. "We hebben daar best moeite mee, maar het is onze nieuwe realiteit. We hebben gelukkig een volwassen ploeg, met spelers met veel ervaring. En voor Champions League-wedstrijden hoef je niemand te motiveren."

Moeilijke fase

Girona heeft een zege op Feyenoord eigenlijk wel nodig, wil het nog hoge ogen gooien in het toernooi. De eerste wedstrijd ging verloren, met 1-0 op bezoek bij PSG.

Die nederlaag staat niet op zichzelf. Girona heeft al een maand niet gewonnen. Na het succesvolle vorige seizoen verloor de club niet alleen Savinho en Yan Couto, maar ook sleutelspelers Artem Dovbyk, en Aleix García. Bovendien raakten de ervaren krachten Oriol Romeu en Daley Blind afgelopen weekend tegen Celta de Vigo geblesseerd.

Blind kan door een voetblessure vier weken niet in actie komen voor zijn club waar hij dit jaar nog geen wedstrijd miste.

1:56 Van de Beek met Girona tegen Feyenoord: 'Voelt voor mij als nieuw begin'

Misschien dat het ruimte biedt aan de drie andere Nederlanders in de selectie van Michel: Donny van de Beek, Arnaut Danjuma en Gabriel Misehouy. Tegen PSG begon van dat drietal alleen Van de Beek in de basis. "Onze spelers uit Nederland zijn allemaal spelers van zeer hoog niveau", zei Michel.

Speciaal voor Blind had de trainer nog mooie woorden. "Dankzij hem waren we vorig seizoen in staat een echt hoog niveau te halen. Bovendien heeft Daley de weg geëffend voor de andere Nederlanders."

Getty Gabriel Misehouy, Arnaut Danjuma en Donny van de Beek op de bank

Vanavond moet het gebeuren tegen Feyenoord, voor de 14.000 in Montilivi. Michel weet dat het geen simpel klusje gaat worden. "Ik heb ze zien spelen tegen NEC (1-1 gelijkspel, red.) en ze hadden zeventig procent balbezit. Ik heb ze gezien tegen Bayer Leverkusen en toen waren ze echt veel beter dan de uitslag doet vermoeden. Bayer strafte elke fout af, waardoor het snel 0-3 stond, maar Feyenoord speelde gewoon goed."