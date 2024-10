Chinese vrouw in Duitsland gearresteerd vanwege spionage, 'deelde logistieke informatie'

In de Duitse stad Leipzig is een Chinese vrouw gearresteerd op verdenking van spionage. Dat zegt het Duitse Openbaar Ministerie. Yaqi X. wordt ervan beschuldigd dat ze informatie heeft doorgespeeld naar iemand die voor een Chinese geheime dienst werkte.

De vrouw werkte voor een logistiek bedrijf op het vliegveld in Leipzig. Ze zou de afgelopen twee jaar vlucht,- vracht- en passagiersinformatie hebben doorgespeeld. Ook heeft ze details doorgegeven over het transport van militair materieel en informatie over mensen die banden hebben met Duitse wapenbedrijven, stelt de aanklager.