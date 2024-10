NOS Ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 21:18 Betaal energieleverancier HEM niet na agressieve telefoontjes, waarschuwt ACM

De Autoriteit Consument & Markt heeft de afgelopen weken tientallen klachten ontvangen over energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM). Dat bedrijf stond al onder verscherpt toezicht van de ACM, en kreeg een fikse boete voor agressieve handelspraktijken. De toezichthouder waarschuwt nu voor dreigende telefoontjes van het bedrijf.

De energiemaatschappij had in 2023 onder meer te hoge prijzen gerekend. Na ingrijpen van de ACM moesten die prijzen met terugwerkende kracht omlaag en kregen klanten de kans om gratis over te stappen op een andere leverancier. Hierdoor moeten veel (oud-)klanten van HEM nog geld terug krijgen.

'Pak je laptop erbij'

"Ik krijg nog zo'n 480 euro van ze", zegt voormalig klant Johnny Rijbroek. In december werd hij klant van HEM, tegen gunstige prijzen leek het. Maar al snel bleek de rekening honderden euro's hoger uit te vallen. "Ik heb de hele winter in 17 graden gezeten om hoge naheffingen te voorkomen."

Het ingrijpen van de ACM in april kwam als een geschenk voor de grafisch ontwerper. "Ik ben in mei gelijk overgestapt naar een andere leverancier." Door de ingreep zou hij bovendien nog geld terugkrijgen. Alles leek geregeld.

Het liep anders. Net als andere (oud-)klanten werd Rijbroek toch weer gebeld door de HEM, met de boodschap dat zij nog honderden euro's van hem wilden. "De boodschap was: pak je laptop erbij en ga nu het geld overschrijven. De toon was echt dreigend."

Het bleef niet bij die ene keer. Het bedrijf dreigt inmiddels ook met deurwaarders. "Ik schrik elke keer als mijn telefoon gaat", zegt Rijbroek. "Ik sta vrij stevig in mijn schoenen, maar zelfs mij krijgen ze op de kast. Hoe moet dat zijn voor een oud vrouwtje?"

Verschil van inzicht

Dat HEM toch weer geld probeert te vorderen, lijkt te komen door een verschil van inzicht met de ACM. "Het bericht van de ACM miskent de afspraken met de ACM en onze werkwijze op belangrijke punten", zegt een woordvoerder van HEM.

De energiemaatschappij stelt dat zij altijd goed rekening houdt met de klanten die recht hebben op compensaties. "Om er dubbel zeker van te zijn dat de juiste bedragen worden geïncasseerd, heeft de HEM haar incassoproces al enkele weken gepauzeerd."

"De ACM stelt bovendien dat klanten pas hoeven te betalen als dat blijkt uit de jaar- of eindafrekening", zegt de woordvoerder. "Dat geldt uiteraard niet voor klanten die nog maandelijks energie afnemen. Als klanten weigeren hun schulden in te lossen kan dat inderdaad leiden tot incassokosten. Onze werkwijze is erop gericht die kosten zoveel mogelijk te voorkomen."

'Betaal niet'

De ACM kijkt er anders naar. "De HEM heeft een heldere toezegging gedaan, daar moeten ze zich nu aanhouden", zegt een woordvoerder van de toezichthouder. "Wij krijgen nu meldingen van mensen die onder die toezegging vallen, maar toch op agressieve wijze zijn benaderd."

"Laat je niet onder druk zetten", luidt het advies aan die mensen. Ook niet als er gedreigd wordt met hoge incassokosten of het afsluiten van gas en elektriciteit. "Betaal alléén terug als de compensatie waar je recht op hebt op de goede manier is verrekend op de eindafrekening of op de jaarafrekening."