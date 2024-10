Israëlische strijdkrachten: Iran vuurt raketten af op Israël

Het Israëlische leger zegt dat Iran raketten heeft afgevuurd op Israël. In Jeruzalem is het luchtalarm afgegaan en zijn inwoners opgeroepen om schuilkelders te zoeken.

Over de omvang van de aanval is nu nog weinig bekend. Volgens Israëlische media gaat het om zeker honderd raketten.

Ook in Tel Aviv zijn explosies gehoord. De Israëlische nieuwssite Haaretz schrijft over een aanval op een gebouw in het noorden van de stad.