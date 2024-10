Iraanse aanval op Israël voorbij, veel onduidelijk over schade en slachtoffers

Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv:

"Het was een aanval in golven. In Tel Aviv heb ik minimaal vier keer het luchtalarm horen afgaan. Het verkeer komt nu langzaam op gang, dus wat dat betreft lijkt de aanval voorbij te zijn. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een verklaring gepubliceerd waaruit je kunt opmaken dat dit het voor nu was. Maar er wordt ook gewaarschuwd dat er opnieuw een Iraanse aanval komt als Israël een vergeldingsaanval uitvoert.

Ik vermoed dat deze raketaanvallen een reactie zijn op de liquidaties van Hamas-leider Haniyeh in Teheran en Hezbollah-leider Nasrallah in Libanon. Dit leek ook op de aanval die Iran in april al uitvoerde op Israël, want ook deze werd op voorhand aangekondigd. De Amerikanen zeiden vanmiddag dat er een aanval zat aan te komen, waarna Israël inwoners adviseerde om in de buurt van hun huis en schuilkelder te blijven.

Het verschil is dat er toen veel drones werden afgevuurd, die er uren over deden om Israël te bereiken en makkelijk uit de lucht waren te schieten. Nu zijn er uitsluitend ballistische raketten afgevuurd, die in twaalf minuten van Iran naar Israël kunnen komen. Het is op dit moment onduidelijk wat de schade is en hoeveel raketten er zijn neergekomen, dan wel uit de lucht zijn geschoten."