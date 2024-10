AFP De Spaanse kunstenaar Pablo Picasso in 1968

NOS Nieuws • vandaag, 18:38 'Verschrikkelijk' schilderij blijkt originele Picasso

Een schilderij dat ruim zestig jaar geleden werd gevonden door een schroothandelaar in een huis op het Italiaanse Capri, is volgens kunstexperts een echte Picasso.

Luigi Lo Rosso stuitte in 1962 op het werk, dat opgerold in een kelder lag in een huis dat hij aan het leeghalen was. Hij nam het mee naar huis en hing het op. Het schilderij was gesigneerd met de kenmerkende handtekening van de wereldberoemde Spaanse kunstenaar, maar die werd niet door Lo Rosso herkend. En zo hing het schilderij tientallen jaren in een goedkoop lijstje in de woning.

Totdat de zoon van Lo Rosso, Andrea, een encyclopedie over kunstgeschiedenis kreeg van zijn tante en daarin een vergelijkbaar kunstwerk aantrof. De zoon vond dat opmerkelijk, waarop de familie uiteindelijk besloot een team van experts in te schakelen. Na jaren van "complex onderzoek" kon uiteindelijk bepaald worden dat de handtekening op het werk van Picasso zelf was, meldt The Guardian.

De doorslag hierbij gaf de opinie van Cinzia Altieri, een grafoloog en lid van het wetenschappelijk comité van de Arcadia Foundation. Die stichting houdt zich bezig met taxaties, restauraties en toeschrijvingen van kunstwerken.

'Verschrikkelijk'

"Nadat alle andere onderzoeken van het schilderij waren afgerond, kreeg ik de taak om de handtekening te bestuderen", zei Altieri tegen The Guardian. "Ik heb er maanden aan gewerkt en heb het vergeleken met een aantal van zijn originele werken. Er is geen twijfel dat de handtekening van hem is. Niets wijst op een vervalsing."

De afgebeelde figuur is Dora Maar, een Franse fotografe en schilder die vaak de "muze" van Picasso wordt genoemd. Het was al bekend dat er een werk van Dora Maar bestond, genaamd Buste de Femme (Dora Maar). Dat schilderij werd in 1938 geschilderd en in 1999 gestolen van het jacht van een Saudische sjeik. De Nederlandse "kunstdetective" Arthur Brand spoorde het twintig jaar later weer op.

Andrea, de zoon van de schroothandelaar die inmiddels 60 jaar is, zei tegen The Guardian dat hij aanvankelijk alleen stond in de zoektocht om de kunstenaar te achterhalen. "Ik bleef tegen mijn vader zeggen dat de handtekening vergelijkbaar was, maar hij begreep het niet. Ook toen ik ouder werd, kon ik het niet loslaten." Ook de moeder van Andrea had weinig met het kunstwerk, zegt Lo Rosso. "Ze wilde het schilderij niet houden en bleef maar zeggen dat ze het verschrikkelijk vond."

6 miljoen euro

Andrea zocht ook contact met de Picasso Foundation in Malaga. Deze stichting heeft het laatste woord bij het bepalen van de echtheid van een Picasso. Maar de stichting ging ervan uit dat er sprake was van een vervalsing en toonde geen interesse.

De Arcadia Foundation gaat nu het verzamelde bewijs dat het om een echte Picasso gaat, presenteren aan de Picasso Foundation. Andrea Lo Rosso zegt tegen Il Giorno dat hij het doek laat veilen als officieel wordt vastgesteld dat het om een Picasso gaat. Tot die tijd ligt het kunstwerk in een kluis. De waarde wordt geschat op 6 miljoen euro.