ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:57 Zorgen bij kabinet en Kamer over achteraf betalen in winkelstraten

Het kabinet gaat met aanbieders van betaaldiensten praten over het controleren van de leeftijd van mensen die in winkels iets kopen en achteraf betalen. Die toezegging deed staatssecretaris Coenradie van Justitie aan een bezorgde Tweede Kamer.

Er zijn al langer zorgen over dat het voor minderjarigen makkelijk is leeftijdscontroles te omzeilen en onlineaankopen achteraf te betalen, terwijl dat verboden is. Vorige week werd bekend dat betaalbedrijven ook op grote schaal in 'fysieke winkels' achteraf betalen mogelijk willen maken. Er was al een beperkt aantal winkels waarin dat kan, maar de betaaldiensten willen dat binnenkort flink uitbreiden.

Schulden

Kamerleden van veel partijen zijn daar ontstemd over. Ze benadrukten dat veel mensen door iets te kopen wat ze pas later hoeven te betalen in de schulden komen en dat dat probleem nu waarschijnlijk groter wordt. ChristenUnie-Kamerlid Ceder zei dat "wat online al voor veel leed zorgde straks niet meer weg te denken is in alle winkelstraten van Nederland".

Hij zou het liefst zien dat "dit onzalige plan van tafel gaat". En naast oppositiepartijen is ook regeringspartij VVD kritisch. Kamerlid Kisteman van die partij vroeg of het kabinet achteraf betalen in fysieke winkels niet helemaal wil verbieden.

Overcreditering

Coenradie zei dat het kabinet op die laatste vraag zal terugkomen. In het algemeen wilde ze wel kwijt dat de opkomst van achteraf betalen in winkelstraten ook haar zorgen baart. "Het verhoogt de kans op overcreditering door consumenten en in het bijzonder door jongeren".

Het kabinet gaat op korte termijn met de branche praten. Het was al met de aanbieders in gesprek over betere controles bij onlineaankopen, maar daar komt nu een extra overleg over fysieke winkels bij. Voor eind 2026 staan er nieuwe wettelijke regels op stapel. Coenradie benadrukte verder dat het kabinet over twee weken met nieuwe plannen komt voor de aanpak van schulden.