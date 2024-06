Achterafbetaaldiensten scherpen leeftijdscheck aan

Minderjarigen mogen geen gebruikmaken van dit soort diensten, maar doen dat wel. Vorig jaar betaalden jongeren bijna 600.000 keer iets achteraf volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de AFM was het gemiddelde bedrag dat minderjarigen per transactie uitgaven toen 50 euro.

In gesprek over de invulling

Achterafbetaaldiensten checken de leeftijd van klanten, maar niet bij elke transactie. Dat gaan ze nu wel doen. "Het kabinet vindt dit een positieve ontwikkeling", schrijft Van Weyenberg in reactie op Kamervragen van GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie. Hij zegt in gesprek te gaan met de aanbieders "over de invulling van deze toezegging".

Minderjarigen zeiden eerder tegen jongerenplatform NOS Stories dat de leeftijdscontroles bij de achterafbetaaldiensten makkelijk te omzeilen zijn. "Ze vragen wel of je 18 bent, maar dan voer je gewoon een andere geboortedatum in. En klaar, het is betaald." Andere jongeren vertelden helemaal geen vraag over hun leeftijd te hebben gekregen.