ANP Passagiers stappen uit de trein op station Lelystad Centrum

NOS Nieuws • vandaag, 12:19 Reizen met ov of auto te duur voor veel huishoudens

Reizen met het openbaar vervoer of de auto is te duur voor veel gezinnen en stellen met een modaal inkomen. Dat leidt ertoe dat huishoudens moeilijke keuzes moeten maken, blijkt uit onderzoek dat het Nibud uitvoerde in opdracht van de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van (openbaar) vervoerorganisaties.

Al eerder was bekend dat de armste tien procent van Nederland financiële problemen heeft met reizen. Nu blijkt dat niet alleen de armste groep hier moeite mee heeft, maar dat ook gezinnen en stellen die leven van 1 modaal inkomen honderden euro's tekortkomen om te reizen, als ze niet besparen op andere kosten.

'Tast sociaal weefsel samenleving aan'

Tussen 2015 en 2023 zijn de kosten om te reizen met bijna dertig procent gestegen, iets meer dan de inflatie van 26 procent. De gestegen kosten komen onder meer door duurdere benzine en verhoogde prijzen voor de trein en ander openbaar vervoer.

Uit het onderzoek blijkt dat het weinig verschil maakt of een gezin of stel gebruikmaakt van het ov of de auto. Het ov is relatief goedkoper, maar in een auto passen meer mensen, waardoor het verschil in kosten niet zo groot is.

Ook is te lezen dat bewoners in de stad minder geld kwijt zijn aan vervoer dan mensen die verder weg van de stad wonen. Mensen in de stad hebben meer toegang tot openbaar vervoer of kunnen de fiets gebruiken, waar dit in minder stedelijke gebieden minder voor de hand liggende vervoersmiddelen zijn.

ANP In minder stedelijke gebieden is een grotere reisbehoefte dan in de buurt van de stad

Volgens de Mobiliteitsalliantie heeft het gebrek aan mobiliteit niet alleen gevolgen voor de mensen zelf, maar "tast dit ook het sociaal weefsel van de samenleving aan". De voorzitter van de mobiliteitsalliantie vindt het essentieel dat het betaalbaar is om te reizen. "Of dat nu is om naar werk of een sollicitatie te gaan, een ouder te bezoeken om te mantelzorgen of om naar de sportclub te gaan."

Grote groepen Nederlanders moeten hier steeds moeilijkere afwegingen in maken, zegt de voorzitter. "Onze samenleving is hiervan de verliezer."

Aanpak probleem

Volgens de organisatie krijgt niet iedereen een reiskostenvergoeding van de werkgever, terwijl het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om werknemers deze tegemoetkoming wel te geven. Dat hoeft niet alleen voor de auto of het ov te zijn, maar zou ook voor de fiets of scooter kunnen, stelt de organisatie. Ook vindt de organisatie het belangrijk dat duidelijk is wat reizen kost omdat die informatie nu niet overal te vinden is.

Daarnaast vindt de Mobiliteitsalliantie dat de overheid meer moet doen om wonen, werken en voorzieningen dichter bij elkaar te brengen, omdat deze behoeften het reisgedrag van mensen bepalen.