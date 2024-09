ANP

NOS Nieuws • vandaag, 21:15 Bijna 5 procent loonsverhoging op basisscholen

Leerkrachten en andere medewerkers in het basisonderwijs krijgen er vanaf volgende maand 4,9 procent salaris bij. Dat staat in het onderhandelingsakkoord tussen de vakbonden en de PO-Raad, waarin werkgevers in het basisonderwijs samenwerken.

In de nieuwe cao is verder afgesproken dat een aantal toelagen wordt samengevoegd of vervangen, waardoor veel medewerkers er iedere maand nog iets meer op vooruitgaan. Ook onderwijsondersteuners kunnen vanaf nu sneller doorgroeien naar een hoger salaris.

De PO-Raad vindt dat medewerkers van basisscholen een "goede loonsverhoging" krijgen waarmee "het werken in de sector nog aantrekkelijker wordt". De organisatie vindt het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt om medewerkers meer regie te geven over hun inzetbaarheid en professionele ontwikkeling.

Er verandert daarnaast iets aan de zogeheten arbeidsmarkttoelage. Die toelage moet het werken op scholen in achterstandswijken aantrekkelijker maken. In de nieuwe cao is afgesproken dat opnieuw bepaald zal worden welke scholen in aanmerking komen voor de regeling. En omdat er twijfels zijn over de effectiviteit van de toelage, volgen in 2026 waarschijnlijk meer aanpassingen.

De vakbonden gaan het onderhandelingsakkoord nu voorleggen aan hun leden, die er wel of niet akkoord mee kunnen gaan.

Nog geen akkoord voor voortgezet onderwijs

Voor docenten en ander personeel op middelbare scholen is er nog geen witte rook. Vorige week liepen de cao-onderhandelingen stuk. Volgens vakbond FNV zijn de partijen het "op fundamenteel niveau oneens" over de aanpak van werkdruk. De Algemene Onderwijsbond AOb heeft acties aangekondigd.

Voor vakbond CNV is het bovendien belangrijk dat de "loonkloof" tussen leerkrachten op basisscholen en middelbare scholen niet terugkeert. Dat verschil in beloning werd in 2022 opgeheven door cao-afspraken.