Cao-onderhandelingen voortgezet onderwijs stukgelopen op werkdruk, acties op komst

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zijn stukgelopen. De Algemene Onderwijsbond AOb noemt afspraken over het verlagen van de werkdruk het grootste struikelblok. De vakbond kondigt acties aan om de eisen kracht bij te zetten.

"Het aanpakken van de hoge werkdruk staat voor onze leden op de eerste, tweede en derde plaats", zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers. "We zitten met een enorm lerarentekort en het is de belangrijkste reden dat mensen afbranden en dat beginners het onderwijs weer snel verlaten."

De vakbonden wilden daarom cao-afspraken maken over de grootte van klassen, het maximumaantal lesuren en meer tijd om lessen voor te bereiden, na te kijken en gesprekken te hebben met bijvoorbeeld ouders. "De werkgevers zeggen hier al maandenlang keihard 'nee' tegen. Nu zijn we uitgepraat." Er had voor 1 oktober een nieuwe cao moeten liggen, dan loopt de oude af.