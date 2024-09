ANP Koning Boudewijn en koningin Fabiola in 1990

NOS Nieuws • vandaag, 15:53 Waarom de Belgische koning Boudewijn een 'heilige' is voor de paus

De paus start de procedure voor een zaligverklaring van koning Boudewijn. De in 1993 overleden Koning der Belgen was diep religieus en fel tegen abortus, net als paus Franciscus.

Het is ongebruikelijk dat een paus zelf de procedure voor een zaligverklaring in gang zet. Meestal gebeurt dat van onderaf en zijn er lokale gelovigen die pleiten voor een zaligverklaring. Ook na het overlijden van koning Boudewijn werd daar door vrome katholieken in België op aangedrongen. Maar een officiële procedure is toen niet van de grond gekomen. Nu dus wel, door toedoen van de paus zelf.

'Moedige man'

Franciscus kwam gisteren met de aankondiging aan het einde van de mis in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Volgens de omroep VRT kwam die opmerking als een verrassing, zowel voor de Belgische bisschoppen als voor het koninklijk paleis.

Paus Franciscus stak bij het bezoek aan België zijn bewondering voor Boudewijn niet onder stoelen of banken. Hij bezocht de Koninklijke Crypte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken, waar Boudewijn en zijn vrouw Fabiola zijn bijgezet. Hij noemde hem een "moedig man die weigerde om een moorddadige wet te ondertekenen".

Daarmee doelde de paus op de weigering van Boudewijn om de wet te ondertekenen waarmee abortus tot de twaalfde week na de bevruchting niet meer strafrechtelijk wordt vervolgd. In 1990 zei Boudewijn tegen de toenmalig vicepremier: "Het is voor mij als gelovige totaal onverenigbaar met wat jullie willen. Dus dring niet aan. Het is neen."

Via een omweg kwam de abortuswet er toch. De koning werd voor een periode van 36 uur 'ongeschikt verklaard om te regeren'. Vervolgens kon de regering de wet zelf ondertekenen en was die rechtsgeldig.

'Huurmoordenaars'

De paus noemde de koning gisteren in gesprek met journalisten in het vliegtuig terug naar Rome een politicus met ruggengraat. "Hij heeft daarmee een boodschap afgegeven. En hij heeft dat gedaan omdat hij een heilige is. Hij is een heilige, en de procedure om hem zalig te verklaren wordt in gang gezet."

Dit besluit kan ook worden gezien als een signaal. De paus noemde in hetzelfde gesprek, niet voor de eerste keer, medici die een abortus uitvoeren "huurmoordenaars". "Daar is geen discussie over mogelijk. Een menselijk leven wordt vernietigd. Dat is moord."

Correspondent Vaticaan Andrea Vreede: "De paus kiest bewust de figuur van koning Boudewijn om een krachtig signaal tegen abortus af te geven. Volgens de kerkelijke leer is abortus onder geen enkele omstandigheid goed te keuren. De paus heeft abortus meerdere keren omschreven als moord. Wetsvoorstellen rond abortus noemde hij tijdens zijn bezoek aan België moorddadig. Franciscus weet heel goed dat abortus een belangrijke onderwerp is bij de presidentsverkiezingen in de VS. Op een eerdere persconferentie stelde hij dat beide presidentskandidaten, Donald Trump en Kamala Harris, "tegen het leven" zijn. In het geval van Harris was dat vanwege haar positieve houding ten opzichte van abortus. Net als zijn voorgangers aarzelt deze paus niet om zich op politiek terrein krachtig te verzetten tegen zaken die volgens de kerk absoluut niet kunnen, zoals euthanasie en, in dit geval, abortus."

Een procedure voor een zaligverklaring kan vele jaren duren. Een vereiste is dat voor de kerk vaststaat dat er een wonder aan de betrokkene kan worden toegeschreven. Ook wordt er uitgebreid en grondig onderzoek gedaan naar de handel en wandel van de persoon.

Congo

Daarbij wordt alles tegen het licht gehouden. En dan zijn er bij Boudewijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Zo noemde hij de controversiële Belgische koning Leopold II "een geniaal brein" en "brenger van de beschaving".

Leopold II voerde in Congo een schrikbewind. Hij beschouwde de 'Congo-Vrijstaat' aan het eind van de 19de eeuw als persoonlijk wingewest. Bij de winning van kostbaarheden als ivoor en rubber werd de bevolking onder druk gezet om zo hard mogelijk te werken, door middel van martelingen, executies en andere terreurmaatregelen.