AFP Frenkie de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 14:33 De Jong na ruim 5 maanden terug in selectie Barcelona: 'Kan 10 of 20 minuten spelen'

Frenkie de Jong is klaar voor zijn rentree, nadat hij ruim vijf maanden aan de kant stond met een enkelblessure. De middenvelder zit bij de wedstrijdselectie van FC Barcelona, dat morgen een thuiswedstrijd speelt tegen het Zwitserse Young Boys in de Champions League.

"Het is heel goed nieuws om hem weer in de ploeg te hebben, ook al duurt het misschien maar een paar minuten", zei Barcelona-trainer Hansi Flick tijdens een persconferentie. "Ik weet nog niet hoe veel hij zal spelen. Misschien is het maar tien of twintig minuten."

De Jong liep op 21 april een blessure op aan zijn enkel, voor de derde keer in korte tijd. Hij miste daardoor het EK in Duitsland en de start van het nieuwe seizoen.

De 27-jarige middenvelder vertelde gisteren al dat het revalidatieproces erg zwaar was. "Het heeft me een beetje een mentaal trauma opgeleverd", zei hij.

Flick is blij met de terugkeer van de spelmaker. "Dat is heel goed voor het team, want we hebben niet zo veel spelers op zijn positie. Frenkie is belangrijk in onze manier van spelen, omdat hij weinig fouten maakt aan de bal en helpt om onze eigen stijl te kunnen spelen."

Barcelona begon aan de Champions League met een 2-1 nederlaag tegen AS Monaco. Zaterdag werd er in de competitie een forse 4-2 nederlaag geleden tegen Osasuna.

Szczesny

Onlangs raakte doelman Marc-André ter Stegen zwaar geblesseerd. Met de Pool Wojciech Szczesny is er een vervanger op komst. De 34-jarige keeper is transfervrij na zijn vertrek bij Juventus en landde vanochtend in Barcelona. Later vandaag wordt hij medisch gekeurd.

Szczesny zal niet speelgerechtigd zijn in de Champions League, maar kan wel in de Spaanse competitie uitkomen voor de huidige koploper.