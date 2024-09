Reuters Ozzie Albies van de Atlanta Braves

NOS Sport • vandaag, 12:36 Bizar einde MLB-seizoen: dubbel inhaalduel Braves-Mets om laatste play-offplekken

Iets vreemds is gaande aan de vooravond van de play-offs in het Amerikaanse honkbal. Drie clubs - Arizona Diamondbacks, New York Mets en Atlanta Braves - zijn het reguliere seizoen van de Major League Baseball (MLB) gelijk geëindigd en slechts twee van hen kunnen door naar de knockout-fase.

De Diamondbacks moeten afwachten hoe hun lot wordt bepaald, want de Braves en Mets halen maandagavond twee eerder door zware regenval afgelaste duels met elkaar in. Twee wedstrijden achter elkaar, op dezelfde avond. Slechts veertig minuten zit er tussen de twee wedstrijden in.

Wint zowel de Braves, waar de Curaçaoënaar Ozzie Albies speelt, als de Mets één van die twee wedstrijden, dan gaan zij beiden door naar de play-offs. Wint één team beide duels dan is dat team samen met de Diamondbacks geplaatst voor de play-offs.

De twee ploegen die doorgaan treffen in het rechter schema van de play-offs Milwaukee Brewers of San Diego Padres, waar Arubaan Xander Bogaerts en Curaçaoënaar Jurickson Profar spelen.

Die duels staan al gepland op de volgende dag, op dinsdagavond 1 oktober.

Mogelijk Ohtani versus Judge

Honkbalfans hebben de World Series 2024 al in hun agenda staan. Want dan wacht een mogelijke clash tussen supersterren Aaron Judge (New York Yankees) en Shohei Ohtani (LA Dodgers). Beide ploegen plaatsten zich als nummer één van de reguliere competitie in hun divisie en kunnen elkaar pas in de finale tegenkomen.

Ohtani, de ster aan de westkust, kent een ongekend jaar waarin hij 54 homeruns sloeg en 59 honken heeft gestolen. Nooit eerder lukte het een honkballer om in het reguliere seizoen meer dan 50 in beide categorieën bij elkaar te spelen. De Japanner is het eerste lid van de zogeheten '50/50-club'.

De Amerikaan Judge, aan de oostkust, de andere grote ster in het honkbal sloeg dit reguliere seizoen de meeste homeruns: 58.

Het duurt nog even voordat de Yankees en de Dodgers in actie komen. Ze staan al in de tweede ronde van de play-offs.

Net geen 'Triple Crown' voor Ohtani Ohtani slaagde er op de slotdag van de reguliere MLB-competitie net niet in de 'Triple Crown' te veroveren. De Japanner sloeg in de National League de meeste homeruns (54) én bracht de meeste punten (130) binnen, maar zijn slaggemiddelde (0.310) bleef net iets onder dan dat van Luiz Arraez van San Diego Padres (0.314). In 1937 haalde Joe 'Ducky' Medwick (St. Louis Cardinals) als laatste in de National League de Triple Crown. Het moyenne van Arraez was voor het derde jaar op rij het beste in de League. In 2022 presteerde hij dat voor Minnesota Twins (American League) en in 2023 voor Miami Marlins (National League).