NOS Sport • gisteren, 23:13 Honkballer Jansen schrijft MLB-geschiedenis: hij speelt voor beide teams in één wedstrijd

Catcher Danny Jansen heeft MLB-geschiedenis geschreven door als eerste speler ooit voor beide teams in dezelfde wedstrijd uit te komen in de Major League Baseball.

Sla de carrousel over Getty Danny Jansen aan slag als speler van Boston Red Sox tegen Toronto Blue Jays op 26 augustus

Getty Danny Jansen aan slag als speler van Toronto Blue Jays tegen Boston Red Sox op 26 juni

Jansen kwam in actie voor zijn nieuwe club Boston Red Sox in een inhaalwedstrijd tegen Toronto Blue Jays. Die wedstrijd was op 26 juni gestaakt vanwege overvloedige regenval.

Toen de wedstrijd werd stilgelegd, was Jansen nog speler voor de Blue Jays en stond hij aan slag. Maar in de tussentijd maakte hij de overstap naar de Red Sox. Hij werd geruild naar de Red Sox en nam de plaats van Reese McGuire in op het wedstrijdformulier.

Bij de hervatting op maandag werd zijn slagbeurt afgemaakt door een andere Toronto-speler en was Jansen de catcher.

Merkwaardige situatie

"Wat een merkwaardige situatie, toch?", zei Jansen vorige week in een podcast van Sportsnet. "Het is echt een bizar gegeven voor honkbal, deze wedstrijd. Mensen spreken me erover aan, dus het wordt zeker een bijzondere ervaring."

Het feit dat hij voor beide teams in dezelfde wedstrijd mocht spelen, is volgens de regels. Zowel de Blue Jays als de Red Sox mochten bij de hervatting van de wedstijd hun volledige huidige selectie gebruiken.

Uiteindelijk won het voormalige team van Jansen, Toronto, met 4-1 van zijn huidige team Boston.